Wali Kota Bandung Dilarikan ke RS Ini Kondisi Terbarunya

Internationalmedia.co.id – News – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dilaporkan dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami penurunan kesehatan secara mendadak. Insiden ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan jajaran pemerintahan Kota Bandung. Namun, kabar terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyebutkan bahwa kondisi Farhan kini sudah menunjukkan perbaikan signifikan.

Iskandar menjelaskan bahwa meskipun kondisi Farhan sudah membaik, ia tetap harus menjalani serangkaian pemeriksaan medis lebih lanjut. "Pak Wali Alhamdulillah sekarang sudah baikan ya, tapi beliau memang harus tetap ada proses pemeriksaan lagi," ujar Iskandar saat ditemui di acara Asia Afrika Festival, Sabtu (11/7/2026), seperti dilansir dari internationalmedia.co.id. Pemeriksaan ini dianggap penting untuk mengetahui penyebab pasti dari penurunan kesehatan yang terjadi secara tiba-tiba.

Farhan diketahui dilarikan ke fasilitas kesehatan pada Jumat (10/7) sore. Situasi saat itu cukup mendesak, di mana ia harus dievakuasi menggunakan brankar dan dipasangi infus saat dibawa menuju mobil ambulans. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penurunan kesehatannya cukup serius dan memerlukan penanganan medis segera.

Sebelum kesehatannya menurun drastis, Wali Kota Farhan dilaporkan sempat menerima tamu di ruang kerjanya. Setelah agenda tersebut, ia seharusnya menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Bandung. Namun, karena kondisi kesehatannya yang memburuk, Farhan terpaksa tidak dapat melanjutkan agenda tersebut, termasuk tidak bisa hadir dalam acara Asia Afrika Festival. "Karena dengan kemarin mendadak sakit, kita juga harus tahu penyebabnya. Jadi mohon maaf bahwa hari ini Pak Wali tidak bisa hadir pada acara ini," tambah Iskandar, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pemimpin kota.

Pemeriksaan intensif yang akan dijalani Farhan diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi kesehatannya dan memastikan ia dapat segera pulih sepenuhnya untuk kembali menjalankan tugas-tugasnya sebagai Wali Kota Bandung. Masyarakat dan jajaran pemerintah Kota Bandung terus mendoakan agar Farhan segera sehat kembali.