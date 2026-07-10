Diplomasi Indonesia di Tengah Duka Iran

Internationalmedia.co.id – News – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, melakukan pertemuan bilateral strategis dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di Mashhad, Iran. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela rangkaian panjang upacara pemakaman dan penghormatan terakhir bagi mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Kehadiran delegasi Indonesia di Mashhad terbilang istimewa. Dipimpin langsung oleh Menlu RI Sugiono, rombongan ini juga didampingi Ketua MPR RI, serta melibatkan tokoh-tokoh penting dari dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Ketua Umum PBNU dan Ketua PP Muhammadiyah. Komposisi delegasi yang kuat ini menegaskan misi perdamaian dan solidaritas yang diemban, sekaligus mencerminkan penghormatan mendalam dari seluruh elemen bangsa Indonesia terhadap masyarakat Iran di masa berkabung.

Dalam keterangan tertulis yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat (10/7/2026) malam, disebutkan bahwa inti diskusi antara kedua Menlu adalah penegasan komitmen untuk terus memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran. Fokus utama adalah peningkatan kerja sama di berbagai bidang prioritas. Selain itu, kedua menteri juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi regional dan global, seraya menegaskan kembali urgensi penyelesaian konflik melalui jalur dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta kepatuhan pada hukum internasional.

Selain pertemuan tingkat menteri luar negeri, delegasi Indonesia juga mengadakan dialog penting dengan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Diskusi ini berfokus pada penguatan diplomasi parlemen, peningkatan pertukaran antarparlemen, serta upaya mempererat hubungan antar-masyarakat (people-to-people contact) yang diyakini menjadi fondasi kokoh bagi kemitraan strategis Indonesia-Iran di masa depan.

Kehadiran delegasi Indonesia ini merupakan respons langsung atas undangan resmi pemerintah Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Ayatollah Seyyed Ali Khamenei di kompleks Makam Imam Reza, Mashhad. Fakta menariknya, delegasi Indonesia tercatat sebagai delegasi resmi internasional pertama yang secara langsung memberikan penghormatan di makam mendiang, sebuah indikasi kuat akan kedalaman hubungan dan penghargaan timbal balik antara Jakarta dan Teheran.