Sopir Belia Truk Maut di Jambi

Sebuah insiden tragis mengguncang Muaro Jambi, Jambi, setelah seorang pengemudi truk yang masih berusia 13 tahun menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas di lokasi kejadian. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kecelakaan maut ini terjadi pada Kamis, 9 Juli, dan menyoroti isu serius terkait keselamatan lalu lintas serta pengawasan terhadap pengemudi di bawah umur.

Menurut informasi yang dihimpun Internationalmedia.co.id, insiden memilukan tersebut berlangsung di Jalan Jambi-Tangkit, tepatnya di RT 06, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sekitar pukul 10.55 WIB. Korban meninggal dunia di tempat kejadian diidentifikasi sebagai Suyatman (58), warga Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono, menjelaskan kronologi kejadian. Truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh pelajar berinisial DAH (13) melaju dari arah Kota Jambi menuju Tangkit. Sesampainya di lokasi, sebuah sepeda motor yang dikendarai korban Suyatman sedang mengurangi kecepatan karena hendak berbelok ke kanan.

Namun, truk yang dikemudikan DAH tidak dapat menjaga jarak aman, sehingga menabrak bagian belakang samping kanan sepeda motor korban. Akibat benturan keras tersebut, Suyatman terjatuh ke badan jalan dan nahas, terlindas oleh truk yang sama. Ia dinyatakan meninggal dunia seketika di lokasi kejadian.

Setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi, pihak kepolisian menemukan fakta mengejutkan. Pengemudi truk, DAH, ternyata masih berusia 13 tahun dan dipastikan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang merupakan syarat wajib untuk mengemudikan kendaraan bermotor, apalagi jenis truk.

Kasus ini kini dalam penanganan lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk mendalami penyebab pasti kecelakaan dan mempertanggungjawabkan insiden maut tersebut. Tragedi ini kembali menjadi pengingat serius akan bahaya membiarkan anak di bawah umur mengemudikan kendaraan, terutama jenis berat, yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.