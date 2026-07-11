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Sabtu, Juli 11

Pria Perusak MINI Cooper Tertunduk Lesu

GunawatiBy Tidak ada komentar2 Mins Read
Pria Perusak MINI Cooper Tertunduk Lesu

Internationalmedia.co.id – News – Sosok pria berinisial GVK yang aksinya merusak sebuah mobil MINI Cooper di kawasan Sunter, Jakarta Utara, sempat viral di media sosial, kini telah diamankan pihak kepolisian. Setelah penangkapannya, GVK resmi ditetapkan sebagai tersangka, dan penampilannya saat digiring petugas menunjukkan raut wajah yang lesu dan tertunduk.

Penangkapan GVK dilakukan oleh tim Resmob Polda Metro Jaya di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/7) malam. Pelaku dilaporkan tidak dapat berkutik saat petugas menciduknya, mengakhiri pelariannya setelah insiden perusakan yang memicu kemarahan publik.

Pria Perusak MINI Cooper Tertunduk Lesu
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Dalam pemeriksaan awal di kantor polisi, GVK mengakui perbuatannya didasari oleh emosi sesaat di jalan raya. Menurut keterangan dari akun media sosial Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro, tersangka merasa kesal karena tidak diberi jalan oleh korban saat berkendara, yang memicu tindakan impulsifnya.

AKP Nurul Farouq Fadillah, Panit V Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, mengonfirmasi status GVK. "Saat ini status sudah menjadi tersangka," ujar Farouq. Atas perbuatannya, GVK dijerat dengan Pasal 521 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusakan, yang mengancamnya dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan.

Insiden perusakan itu sendiri terjadi pada Kamis (9/7) lalu. GVK, yang saat itu mengemudikan mobil Calya, awalnya mengira kendaraannya diserempet oleh MINI Cooper korban. Rekaman video yang beredar luas di media sosial internationalmedia.co.id menunjukkan GVK dengan jelas mematahkan kaca spion mobil korban dan bahkan memukulkannya kembali ke bodi kendaraan tersebut, memicu kemarahan publik.

Meski GVK telah menyatakan kesediaannya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengemudi MINI Cooper, pihak korban dilaporkan menolak tawaran tersebut. Korban bersikukuh agar pelaku tetap diproses secara hukum sesuai dengan perbuatannya, menegaskan pentingnya penegakan keadilan.

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Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

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