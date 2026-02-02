Ultimatum Trump Ditolak Iran Begini Respon Teheran

Internationalmedia.co.id – News – Teheran, Iran. Otoritas Iran secara tegas membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut telah memberikan ultimatum terkait perundingan nuklir. Teheran menegaskan tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap membuka jalur diplomasi di tengah memanasnya retorika kedua negara.

Dalam konferensi pers awal pekan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dengan tegas menyatakan, "Iran merupakan negara yang selalu bertindak dengan kejujuran dan keseriusan dalam proses diplomatik, tetapi tidak pernah menerima ultimatum." Pernyataan tersebut sekaligus menepis klaim Trump yang menyebut telah memberikan batas waktu kepada Teheran.

"Untuk alasan itu, pernyataan semacam itu tidak dapat dikonfirmasi," tambah Baghaei, merujuk pada klaim Trump yang sebelumnya disampaikan di Ruang Oval Gedung Putih.

Sebelumnya, dari Ruang Oval Gedung Putih, Presiden Trump mengklaim telah menetapkan tenggat waktu bagi Teheran untuk memulai perundingan. Ia bahkan mengancam dengan potensi aksi militer jika Iran tidak menunjukkan itikad baik untuk bernegosiasi. Trump memprediksi bahwa Teheran "memang ingin mencapai kesepakatan" dengan Washington.

Ketika ditanya lebih lanjut oleh wartawan apakah ia benar-benar memberikan tenggat waktu untuk memulai pembicaraan tentang program nuklir dan rudal Iran, Trump menjawab singkat, "Iya, saya sudah memberikannya." Namun, ia menolak merinci durasi atau detail ultimatum tersebut, hanya menambahkan, "Hanya mereka yang tahu pasti."

Pernyataan Trump ini menyusul peringatan keras dari Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang sebelumnya menegaskan bahwa setiap agresi militer AS terhadap Iran akan memicu konflik regional. Menanggapi ancaman Khamenei, Trump dengan santai berujar, "Tentu saja dia akan mengatakan hal itu." Ia tetap berharap adanya kesepakatan, namun juga tidak ragu untuk menyatakan, "Jika kita tidak mencapai kesepakatan, maka kita akan mengetahui apakah dia benar atau tidak."

Di tengah memanasnya retorika, Baghaei juga mengonfirmasi bahwa Iran tengah aktif menjajaki sejumlah jalur diplomatik guna meredakan eskalasi ketegangan dengan Washington. "Berbagai poin telah saling disampaikan," ungkapnya. "Kami saat ini sedang memutuskan dan meneliti detail dari setiap proses diplomatik, yang kami harapkan akan membuahkan hasil dalam beberapa hari mendatang," imbuh Baghaei, mengisyaratkan adanya upaya serius dari Teheran untuk mencari solusi melalui dialog.