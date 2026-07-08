Pegadaian Siapkan Pasukan Juara Baru Demi Misi Besar

Internationalmedia.co.id – News – PT Pegadaian (Persero) mengambil langkah strategis untuk mengukuhkan posisi bisnisnya dan menyelaraskan visi perusahaan dalam ekosistem Danantara Indonesia. Melalui forum Sales Town Hall 2026 yang digelar di Jakarta selama dua hari, mulai 29 hingga 30 Juni 2026, Pegadaian membekali dan menyatukan persepsi para tenaga penjualnya, yang diakui sebagai garda terdepan perusahaan, guna menghadapi dinamika pasar global yang kian menantang.

Acara berskala nasional ini berhasil menghimpun 125 tenaga penjualan berprestasi terbaik dari seluruh penjuru Indonesia. Mengusung tema inspiratif ‘Beyond Targets, Beyond Limits’, forum ini secara jelas mencerminkan komitmen manajemen untuk memacu para Insan Sales Pegadaian agar berani melampaui batasan dan keluar dari zona kenyamanan demi mencapai performa puncak.

Selfie Dewiyanti, Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan sebagai pemicu semangat bagi tim penjualan. "Kami ingin memotivasi tenaga pemasar untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik, tidak hanya puas dengan target yang tercapai, melainkan berani melampaui batas prestasi yang lebih tinggi," ujar Selfie dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (8/7/2026). Ia menambahkan, dengan mengadopsi ‘mindset juara’ atau pola pikir tanpa batas, setiap individu diharapkan mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan pasar baru secara optimal.

Lebih lanjut, Pegadaian berambisi mengubah paradigma peran tim penjualan di lapangan. Mereka tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjual produk, melainkan bertransformasi menjadi konsultan tepercaya yang sigap menawarkan solusi bisnis konkret bagi para nasabah. Pendekatan yang berorientasi pada solusi ini diyakini akan secara signifikan meningkatkan volume penjualan, memperkuat loyalitas tim BPO Penjualan, dan memperbaiki kualitas layanan interaktif di masa mendatang.

Dalam sesi Keynote Speech, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan, menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus membakar semangat para peserta. "Sebagai ujung tombak Pegadaian, Insan Sales memiliki privilege untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Setiap pertemuan di lapangan bukan sekadar transaksi, melainkan investasi dalam membangun hubungan jangka panjang," jelas Damar. Ia menambahkan, "Dengan bergerak penuh empati dan melayani dari hati, kita tidak hanya mengejar target komersial, tetapi juga turut serta membangun fondasi masa depan finansial masyarakat Indonesia yang lebih kokoh."

Guna mengapresiasi loyalitas dan kinerja luar biasa para karyawannya, Sales Town Hall 2026 turut dimeriahkan dengan malam penghargaan bergengsi bertajuk Awarding: Sales National Champions. Sebanyak 14 tenaga penjualan terbaik yang menunjukkan dedikasi dan performa cemerlang sepanjang tahun 2025 menerima penghargaan khusus dari manajemen. Kategori penghargaan mencakup Best Inspiring Sales Professional Fronting 2025, Best Performance Sales Professional Fronting 2025, Dedication Sales Professional Fronting 2025, Best Inspiring Customer Relationship Officer 2025, Best Performance Customer Relationship Officer 2025, dan Dedication Customer Relationship Officer 2025.

Dengan sinergi antara Sales Town Hall 2026 dan inovasi digital melalui aplikasi Tring!, PT Pegadaian menyatakan optimisme tinggi dalam membentuk tim penjualan yang lebih tangguh, fokus, dan siap menjadi lokomotif penggerak inklusi keuangan di seluruh pelosok Indonesia. "Bersama Danantara, Pegadaian berkomitmen untuk Selalu Hadir Melayani Sepenuh Hati demi MengEMASkan Indonesia," tutup Damar.