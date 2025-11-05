Trump Beri Sinyal Damai, Doakan New York di Bawah Komando Mamdani!

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya angkat bicara pasca terpilihnya Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York. Setelah sempat melontarkan ancaman pemotongan dana, kini Trump justru memberikan sinyal pelunakan dan menyatakan kesediaannya untuk membantu kota yang kini dipimpin oleh seorang yang ia sebut "komunis".

Dalam pidatonya di Miami, Trump menyatakan, "Kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Dan kita akan membantu mereka. Kita ingin New York sukses. Kita akan membantu mereka sedikit, mungkin." Pernyataan ini tentu menjadi kejutan, mengingat sebelumnya Trump sangat vokal menentang Mamdani dan bahkan mengancam akan membatasi kucuran dana federal ke New York jika Mamdani terpilih.

Meski melunak, Trump tetap melontarkan kritik pedas terhadap Partai Demokrat yang dianggapnya telah "mengangkat seorang komunis sebagai wali kota kota terbesar di negara ini." Ia juga memprediksi bahwa banyak warga New York akan memilih untuk pindah setelah Mamdani menjabat.

"Miami akan segera menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari komunisme di New York City," ujarnya.

Terlepas dari kritik dan prediksinya, pernyataan Trump ini memberikan harapan baru bagi New York. Sikap terbuka untuk membantu, meski hanya "sedikit", menunjukkan adanya potensi kerjasama antara pemerintahan federal dan kota New York di bawah kepemimpinan Mamdani. Apakah ini pertanda era baru bagi New York? Waktu yang akan menjawab.