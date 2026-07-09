Tragedi Sumur Bali Gegerkan Warga

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden tragis mengguncang Buleleng, Bali, ketika seorang pekerja penggali sumur, Nyoman Sutama (55), tewas setelah terpeleset dan jatuh ke dalam sumur sedalam 12 meter. Peristiwa nahas yang terjadi pada Kamis (9/7/2026) sore ini diduga kuat akibat korban kehilangan pijakan saat hendak beristirahat.

Menurut keterangan dari Kapolsek Kubutambahan, AKP Ketut Budayana, insiden maut tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 Wita di Lingkungan Subak Dalem, Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan. Informasi yang dihimpun internationalmedia.co.id menyebutkan, Sutama saat itu tengah bekerja di dasar sumur bersama empat rekan lainnya.

AKP Budayana menjelaskan, "Saat korban hendak naik untuk beristirahat, tangannya diduga terpeleset, menyebabkan ia terjatuh bebas ke dasar sumur yang memiliki kedalaman sekitar 12 meter." Rekan-rekan kerja korban yang berada di atas tidak sempat menolong.

Kakak korban yang menyaksikan kejadian itu segera bergegas turun ke dalam sumur. Namun, saat ditemukan, Nyoman Sutama sudah dalam keadaan tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ia mengalami luka robek serius di bagian belakang kepala sepanjang sekitar 15 sentimeter, luka lecet di dahi dan hidung, serta dugaan kuat patah leher akibat benturan keras.

Hasil penyelidikan awal yang dilakukan pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur tindak pidana dalam tragedi ini. Keluarga korban dengan lapang dada menerima kejadian tersebut sebagai murni kecelakaan kerja dan menolak untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah Nyoman Sutama.