Tragedi Pesta Ultah Berdarah: 4 Nyawa Melayang di California!

Internationalmedia.co.id – Sebuah pesta ulang tahun anak yang seharusnya penuh keceriaan berubah menjadi mimpi buruk di Stockton, California Utara, Amerika Serikat. Insiden penembakan massal yang terjadi di sebuah restoran menewaskan empat orang dan melukai sepuluh lainnya.

Pesta Berujung Maut

Sabtu malam waktu setempat, sebuah keluarga berkumpul untuk merayakan ulang tahun seorang anak. Namun, kebahagiaan itu sirna ketika suara tembakan memecah suasana. Empat orang tewas di tempat kejadian, sementara sepuluh lainnya, termasuk anak-anak, menderita luka-luka. Kondisi para korban luka masih belum diketahui pasti.

Pelaku Masih Berkeliaran

Hingga saat ini, pelaku penembakan masih buron dan menjadi target pengejaran aparat keamanan. Kantor sheriff wilayah San Joaquin melaporkan bahwa penembakan terjadi sesaat sebelum pukul 18.00 waktu setempat. Polisi menduga bahwa insiden ini bukanlah aksi acak, melainkan serangan yang ditargetkan. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk mengungkap motif dan menangkap pelaku.

Kutukan dan Harapan

Wali Kota Stockton, Christina Fugazi, mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa warganya. Ia menyampaikan keprihatinannya dan menekankan bahwa kejadian ini "tidak dapat diterima". Fugazi berharap agar para korban luka segera pulih dan meminta masyarakat untuk memberikan informasi yang dapat membantu penyelidikan. Pihak kepolisian mengimbau kepada siapa pun yang memiliki informasi terkait insiden ini untuk segera menghubungi pihak berwajib.