Tragedi Karung Sampah Terbakar di Depok

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah penemuan mengerikan mengguncang warga Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, setelah jasad tanpa identitas yang termutilasi ditemukan dalam karung. Yang lebih mengejutkan, karung berisi tubuh korban tersebut sempat dikira tumpukan sampah biasa dan bahkan nyaris dilenyapkan dengan cara dibakar oleh warga setempat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa jasad korban pertama kali ditemukan oleh saksi berinisial H pada Jumat pagi, 24 Agustus, sekitar pukul 07.00 WIB. Karung berisi jasad tersebut tergeletak di sebuah lahan kosong, terbungkus rapi dengan kantong kresek hitam yang kemudian dilapisi karung beras. Awalnya, saksi H sama sekali tidak menaruh curiga, menganggapnya hanya tumpukan sampah biasa. Informasi mengenai keberadaan karung ini kemudian disampaikan kepada adiknya, MR.

Selama hampir dua pekan, tepatnya 12 hari, karung misterius itu dibiarkan begitu saja tanpa ada yang menyentuh. Hingga pada suatu sore, sekitar pukul 15.30 WIB, MR berinisiatif untuk membersihkan lahan dengan membakar tumpukan yang ia duga sampah, termasuk karung tersebut. Namun, niat baik MR berubah menjadi kengerian tak terkira. Saat api mulai melahap karung dan sebagian materialnya meleleh, ia melihat penampakan bagian tubuh manusia di dalamnya. Tanpa membuang waktu, MR segera melaporkan temuan mengejutkan ini kepada Bhabinkamtibmas setempat.

Pemeriksaan awal terhadap jasad tersebut mengungkapkan kondisi yang mengenaskan. Korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana, kedua tangannya terikat erat dengan kain berwarna putih. Yang lebih miris, kedua kakinya telah hilang mulai dari pangkal paha, dan terdapat luka terbuka yang signifikan pada bagian leher. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna menjalani autopsi dan identifikasi.

Di lokasi penemuan, kawasan Pancoran Mas, Depok, terlihat sejumlah warga berkerumun, memantau area yang kini telah dipasangi garis polisi. Kapolsek Pancoran Mas AKP Hartono bersama jajaran TNI dan Tim Identifikasi Polres Metro Depok segera tiba di tempat kejadian untuk melakukan olah TKP. Jasad yang ditemukan di lapangan berilalang itu memang terlihat tanpa kaki dan terbungkus plastik hitam sebelum akhirnya terkuak dari dalam karung beras.

Badlu (66), salah seorang warga setempat, memberikan kesaksian yang menguatkan dugaan awal bahwa karung tersebut dikira sampah. Menurut Badlu, ia sudah melihat karung itu sejak tanggal 24 Juli 2026. "Dari tanggal 24 Juli sudah ada karung di situ, kami kira sampah biasa, makanya didiamkan saja oleh warga," tuturnya kepada internationalmedia.co.id. Badlu menambahkan, keputusan untuk membakar karung itu diambil karena sudah terlalu lama tergeletak. "Setelah dibakar, karungnya meleleh, dan barulah terlihat bagian tubuh manusia di dalamnya," jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa tidak tercium bau menyengat dari karung tersebut, yang menjadi salah satu alasan mengapa warga tidak curiga sebelumnya.

Hingga kini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap identitas korban, motif di balik pembunuhan sadis ini, serta memburu para pelaku. Kasus ini menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan.