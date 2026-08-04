Jantung Jakarta Geger Rumah Lima Lantai Dilalap Api

Menyita perhatian publik, sebuah rumah tinggal berlantai lima di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dilaporkan terbakar hebat pada Selasa sore, 4 Agustus 2026. Internationalmedia.co.id – News – Insiden ini segera memicu respons cepat dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, yang mengerahkan puluhan personel ke lokasi kejadian.

Menurut keterangan dari Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, laporan kebakaran diterima melalui call center Jakarta Siaga 112 sekitar pukul 17.24 WIB. Lokasi persis kejadian berada di Jalan Kelinci Raya Nomor 28 RT 07 RW 10, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Untuk menaklukkan amukan si jago merah, sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta 85 personel tanggap darurat langsung diterjunkan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Operasi pemadaman, yang dimulai pukul 17.31 WIB, masih terus berlangsung dengan para petugas berjibaku mengendalikan kobaran api yang melahap bangunan lima lantai tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, kronologi pasti serta penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Pihak berwenang masih fokus pada upaya pemadaman dan pendinginan. Demikian pula, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden ini. Visual yang diterima internationalmedia.co.id menunjukkan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi, menambah dramatis suasana di sekitar Pasar Baru.