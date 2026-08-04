Sore Mencekam Bogor Pohon Raksasa Roboh Timpa Rumah

Internationalmedia.co.id – News – Guyuran hujan lebat disertai embusan angin kencang melanda kawasan Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa atap sebuah rumah warga, menciptakan suasana mencekam di sore hari. M Adam Hamdani, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, membenarkan insiden yang terjadi pada Selasa, 4 Agustus 2026, sekitar pukul 16.00 WIB.

Rumah yang terletak di Desa Cijayanti itu dilaporkan mengalami kerusakan sedang, terutama pada bagian penopang atapnya. Insiden ini sontak mengejutkan penghuni dan warga sekitar yang menyaksikan pohon tersebut ambruk setelah diterpa cuaca ekstrem.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Satu keluarga beranggotakan lima orang yang mendiami rumah itu dipastikan selamat dari insiden yang berpotensi membahayakan.

Setelah menerima laporan dari warga, tim BPBD Kabupaten Bogor segera bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi pohon tumbang yang menghantam rumah telah berhasil diselesaikan. Meskipun demikian, Adam menambahkan bahwa penanganan lebih lanjut oleh dinas terkait masih diperlukan untuk perbaikan struktural rumah yang terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan Adam kepada Internationalmedia.co.id.