Kramat Jati Berbenah Jalan Licin Bikin Celaka

Internationalmedia.co.id – News – Warga Kramat Jati, Jakarta Timur, kini bisa sedikit bernapas lega. Setelah sekian lama mengeluhkan kondisi Jalan Raya Bogor yang kerap licin dan membahayakan pengendara motor, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut. Pengurasan saluran air di lokasi kini tengah dikebut untuk mengatasi masalah yang disebut-sebut menyebabkan banyak kecelakaan.

Keluhan mengenai jalan licin ini memang bukan isapan jempol belaka. Sebuah video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu menunjukkan betapa seringnya pengendara motor terjatuh di sekitar kawasan Pasar Kramat Jati, terutama pada pagi hari saat aktivitas pasar sedang padat. Kondisi jalan yang licin ini menjadi momok bagi para pengguna jalan, memicu kekhawatiran akan keselamatan dan kelancaran mobilitas harian.

Menanggapi keresahan publik yang ramai disampaikan melalui berbagai platform, Sudin SDA Jakarta Timur melalui akun Instagram resminya menjelaskan bahwa upaya pengurasan saluran telah dimulai secara bertahap sejak tanggal 29 Juli 2026. Proses ini dilakukan mengikuti arah aliran air, memastikan penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir. "Saat ini, pekerjaan tengah berlangsung pada segmen sekitar 50-100 meter dari lokasi laporan di Jalan Raya Bogor RT 04 RW 06, Kelurahan Kramat Jati. Setelah segmen tersebut selesai, pengurasan akan dilanjutkan hingga mencapai titik yang dilaporkan," terang Sudin SDA Jakarta Timur dalam keterangannya pada Selasa (4/8/2026).

Pihak Sudin SDA mengakui bahwa padatnya aktivitas Pasar Kramat Jati di pagi hari menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Ruang gerak yang terbatas memerlukan penyesuaian jadwal dan metode kerja agar pengurasan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu mobilitas masyarakat. Penyesuaian ini penting demi memastikan pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif.

Lebih lanjut, Sudin SDA juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Mereka mengajak warga untuk turut menjaga kebersihan saluran air dengan tidak membuang sampah sembarangan. Partisipasi aktif dari warga dinilai krusial agar fungsi saluran tetap optimal dan masalah serupa tidak terulang di kemudian hari. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Jalan Raya Bogor di Kramat Jati dapat kembali aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.