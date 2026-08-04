Tiga Tamu Tak Diundang Gegerkan Jagakarsa

Sebuah insiden mengejutkan menggemparkan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, ketika tiga ekor ular sanca berukuran besar ditemukan "bersarang" di plafon sebuah rumah. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, tim pemadam kebakaran harus berjibaku untuk mengevakuasi reptil-reptil tersebut setelah laporan diterima pada Senin pagi.

Penemuan tak biasa ini pertama kali dilaporkan oleh seorang warga di Jalan Sagu RT 07 RW 05, Kecamatan Jagakarsa, kepada Subcommand Center Damkar Sektor Jagakarsa pada Senin, 3 Agustus, sekitar pukul 06.13 WIB. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti dengan pengiriman dua personel rescue ke lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi, petugas segera mempersiapkan peralatan khusus penanganan satwa liar. Untuk memastikan keberadaan dan memudahkan proses evakuasi, plafon rumah terpaksa dibongkar. Momen menegangkan terekam dalam video yang beredar di media sosial, menunjukkan bagaimana petugas dengan hati-hati menarik satu per satu sanca dari persembunyiannya. Ular-ular tersebut sempat memberikan perlawanan, melilitkan tubuhnya pada grab stick yang digunakan petugas, namun berhasil diatasi dengan sigap.

Setelah perjuangan yang memakan waktu beberapa menit, ketiga ekor ular sanca dengan perkiraan panjang masing-masing mencapai 3 meter berhasil diamankan sepenuhnya. Operasi evakuasi ini dinyatakan selesai pada pukul 07.30 WIB.

Hingga kini, asal-usul pasti ketiga reptil raksasa ini masih menjadi misteri. Pihak Damkar Sektor Jagakarsa menyatakan belum dapat memastikan apakah ular-ular tersebut sudah lama bersarang di plafon atau hanya singgah sementara. "Biasanya sih dia cuma singgah atau cari makan aja kalau di atas plafon. Tapi emang ini agak beda karena ada 3 ekor," ujar seorang petugas yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip Internationalmedia.co.id – News. Kehadiran tiga ekor sanca sekaligus di satu lokasi yang sama memang dianggap tidak lazim dan menimbulkan pertanyaan di kalangan warga.