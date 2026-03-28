Tragedi Jurnalis Lebanon Serangan Israel Memakan Korban

Internationalmedia.co.id – News melaporkan kabar duka yang mengguncang dari Lebanon. Tiga jurnalis dilaporkan tewas dalam sebuah serangan udara yang diduga kuat dilancarkan oleh Israel di wilayah selatan negara itu. Insiden tragis ini, yang menargetkan kendaraan mereka, terjadi pada Sabtu lalu dan telah memicu keprihatinan mendalam di kalangan komunitas media internasional.

Sumber militer Lebanon, yang dikutip oleh kantor berita AFP, mengonfirmasi insiden memilukan ini. Dua dari jurnalis yang gugur teridentifikasi sebagai Al Shouaib, koresponden dari saluran Al-Manar yang berafiliasi dengan Hizbullah, dan Fatima Fatouni, seorang jurnalis dari Al-Mayadeen, media yang dikenal dekat dengan gerakan yang didukung Iran. Mereka tewas di Jezzine, Lebanon selatan, ketika kendaraan yang mereka tumpangi menjadi sasaran. Bersama mereka, seorang juru kamera dan saudara laki-laki Fatouni juga dilaporkan tewas dalam serangan yang sama.

Baik Al-Mayadeen maupun Al-Manar telah secara resmi mengonfirmasi kematian para jurnalis mereka, menambah daftar panjang korban sipil dan profesional media dalam konflik yang terus berkecamuk di kawasan tersebut. Kehilangan ini menyoroti risiko ekstrem yang dihadapi para pekerja media saat meliput zona perang.

Serangan ini bukanlah insiden tunggal. Israel diketahui terus melancarkan gempuran ke wilayah Lebanon. Hanya sehari sebelumnya, pada Jumat lalu, serangan Israel juga dilaporkan menghantam kota Saksakiyah di distrik Sidon, Lebanon selatan. Menurut laporan Aljazeera, serangan tersebut menewaskan empat orang dan melukai delapan lainnya. Identitas pasti para korban dalam insiden ini masih belum diketahui oleh internationalmedia.co.id.

Rentetan serangan ini semakin memperkeruh situasi di perbatasan Lebanon-Israel, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas. Kematian para jurnalis ini juga menjadi pengingat pahit akan bahaya yang dihadapi para pekerja media saat meliput zona konflik, di mana mereka seringkali menjadi korban tak terduga dari kekerasan yang terjadi.