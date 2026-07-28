Aksi Cepat Bule di Ubud Terekam Jelas

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengejutkan mengguncang kawasan pariwisata Ubud, Gianyar, Bali, ketika seorang perempuan warga negara asing (WNA) tertangkap kamera pengawas saat melancarkan aksi pencurian sejumlah pakaian. Rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik nekat bule tersebut kini telah menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Senin, 27 Juli 2026, sekitar pukul 16.40 Wita, di Toko Yoga Shanty, Jalan Hanoman Nomor 30.

Menurut keterangan Wangsa Kartika, salah satu pegawai Toko Yoga Shanty, pelaku datang seorang diri dengan membawa tas berukuran besar berwarna putih. Layaknya pengunjung lain, WNA tersebut tampak santai memilih-milih busana, termasuk baju dan celana. Namun, di balik sikap tenang itu, tersimpan niat jahat untuk menggasak barang dagangan. Saat kejadian, toko sedang cukup ramai dengan lima pengunjung lain dan dua staf yang bertugas melayani.

Hanya dalam waktu sekitar sepuluh menit, pelaku berhasil membawa kabur empat potong pakaian. Barang-barang yang dicuri meliputi satu celana panjang, satu tank top, satu rok mini, dan satu jumpsuit, kesemuanya berwarna merah. Total kerugian yang dialami toko ditaksir mencapai Rp 2,5 juta. Wangsa menambahkan, pelaku sempat mencoba celana di kamar pas sebelum dengan sigap memasukkan barang-barang curian ke dalam tasnya. "Gerakan tangannya sangat cepat, apalagi kami juga sedang melayani tamu lain waktu itu," ungkap Wangsa, seperti dilansir Internationalmedia.co.id.

Meskipun rekaman aksi pencurian ini telah viral di berbagai platform media sosial dan menarik perhatian pihak kepolisian yang sempat mendatangi lokasi untuk meminta keterangan, pihak Toko Yoga Shanty menyatakan belum melayangkan laporan resmi. "Tadi sudah ada polisi yang datang dan meminta keterangan. Tetapi kami belum melayangkan laporan resmi. Hanya kami viralkan supaya tidak terjadi di tempat lain," jelas Wangsa, menegaskan tujuan mereka mempublikasikan insiden ini sebagai peringatan bagi pelaku usaha lain.