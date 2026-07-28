Malam Mencekam di Kebayoran Lama

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden kebakaran hebat melanda bangunan rumah tinggal di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/7/2026) malam. Untuk mengatasi amukan si jago merah, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengerahkan kekuatan penuh, melibatkan sedikitnya 185 personel pemadam kebakaran.

Laporan mengenai kebakaran ini diterima oleh Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Selatan dari warga sekitar pada pukul 18.48 WIB. Titik api diketahui berasal dari sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kramat I RT 2 RW 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Menurut keterangan dari petugas command center Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, total 28 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian, didukung oleh 185 personel yang berjibaku memadamkan api.

Hingga berita ini diturunkan pada pukul 20.12 WIB, petugas pemadam kebakaran masih dalam tahap pendinginan di lokasi. Meskipun operasi pemadaman telah dimulai sejak pukul 18.48 WIB, api dilaporkan belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Pihak berwenang belum dapat memastikan penyebab pasti serta kronologi lengkap dari insiden kebakaran ini.