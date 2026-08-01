Tinju Gladiator Bogor Ubah Jalanan Jadi Arena Prestasi

Fenomena menarik terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat, di mana sekelompok anak muda memilih ring tinju ketimbang jalanan untuk menyalurkan energi mereka. Melalui ajang ‘Gladiator Bogor Arena’, mereka bertekad meminimalkan angka tawuran yang kerap meresahkan masyarakat. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, ratusan peserta memadati GOR Pajajaran dalam gelaran yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyambut baik inisiatif ini. Ia mengungkapkan kebanggaannya melihat antusiasme peserta yang mencapai 156 orang, menandai peningkatan dari gelaran sebelumnya di Pakansari. "Alhamdulillah Gladiator Bogor Arena, yang tahun ini sukses diselenggarakan di GOR Pajajaran, adalah wadah positif," ujar Dedie dalam keterangannya pada Sabtu lalu.

Dedie Rachim secara tegas menyerukan kepada para pemuda untuk menghentikan segala bentuk tawuran. "Setop tawuran, tidak ada gunanya sama sekali. Tawuran hanya berujung pada dua hal: luka parah hingga masuk rumah sakit atau bahkan meninggal dunia, atau berakhir di balik jeruji penjara," tegasnya. Ia mendorong agar potensi dan semangat berkompetisi disalurkan melalui jalur olahraga bela diri yang lebih bermartabat dan berprestasi. Menurutnya, kegiatan semacam ini memungkinkan anak-anak muda Kota Bogor menyalurkan energi dan potensinya pada hal yang jauh lebih konstruktif.

Senada dengan Wali Kota, Wakil Ketua Umum Pertina Pusat, Jovan, menyatakan komitmen pihaknya dalam membina generasi muda. "Kami sangat prihatin dengan insiden tawuran yang sering terjadi. Daripada menghabiskan energi untuk berkelahi di jalanan tanpa arah, lebih baik kalian bertanding secara profesional di ring tinju ini," kata Jovan. Ia menambahkan bahwa di arena tinju, segalanya jelas: ada wasit, ada kesempatan meraih prestasi, penghargaan, dan tentu saja, hadiah yang menanti para pemenang.

Inisiatif ‘Gladiator Bogor Arena’ ini diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain dalam mengubah potensi konflik menjadi ajang kompetisi sehat dan positif, sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet tinju berprestasi dari Kota Hujan.