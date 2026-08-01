Monas Penuh Sesak Belasan Kereta Alihkan Pemberhentian Cek Daftarnya

Sebanyak 13 perjalanan kereta api (KA) jarak jauh yang semula dijadwalkan berangkat dari Stasiun Gambir akan melakukan pemberhentian tambahan di Stasiun Jatinegara pada hari ini. Kebijakan ini diambil menyusul adanya kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang diperkirakan akan memicu kepadatan lalu lintas. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memudahkan penumpang. Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini berlaku pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Franoto Wibowo menambahkan, keputusan untuk mengalihkan sebagian pemberhentian ini merupakan upaya proaktif dari Daop 1 Jakarta guna mengantisipasi potensi kemacetan parah dan pengalihan arus kendaraan di berbagai ruas jalan menuju Stasiun Gambir. "Langkah ini kami ambil untuk memberikan alternatif bagi para pelanggan yang mungkin menghadapi kesulitan akses menuju Stasiun Gambir akibat kondisi lalu lintas yang tidak kondusif," ujarnya, seperti dikutip dari Antara. Meskipun demikian, calon penumpang yang telah memiliki tiket keberangkatan dari Stasiun Gambir tetap dapat naik dari stasiun tersebut sesuai jadwal.

Total ada 13 perjalanan kereta api jarak jauh yang mendapatkan fasilitas pemberhentian tambahan di Stasiun Jatinegara. Berikut adalah daftar lengkapnya:

KA Brawijaya tujuan Gambir-Malang, berangkat pukul 15.45 WIB

KA Bima tujuan Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat pukul 17.00 WIB

KA Gajayana tujuan Gambir-Malang, berangkat pukul 18.50 WIB

KA Cakrabuana tujuan Gambir-Purwokerto, berangkat pukul 19.10 WIB

KA Sembrani tujuan Gambir-Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 19.30 WIB

KA Pandalungan tujuan Gambir-Jember, berangkat pukul 19.55 WIB

KA Argo Anggrek tujuan Gambir-Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 20.30 WIB

KA Argo Lawu tujuan Gambir-Solo Balapan, berangkat pukul 20.45 WIB

KA Purwojaya tujuan Gambir-Cilacap, berangkat pukul 20.55 WIB

KA Taksaka tujuan Gambir-Yogyakarta, berangkat pukul 21.20 WIB

KA Gunungjati tujuan Gambir-Cirebon, berangkat pukul 22.05 WIB

KA Manahan tujuan Gambir-Solo Balapan, berangkat pukul 22.50 WIB

KA Argo Anjasmoro tujuan Gambir-Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 23.35 WIB

PT KAI telah memastikan bahwa informasi mengenai penambahan pemberhentian ini telah disosialisasikan secara langsung kepada seluruh calon penumpang melalui pesan SMS dan WhatsApp blast. Franoto mengingatkan, "Bagi pelanggan yang memilih untuk naik dari Stasiun Jatinegara, sangat penting untuk memperhitungkan waktu perjalanan menuju stasiun dan datang lebih awal guna menghindari ketinggalan kereta."

Sejalan dengan kebijakan ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov DKI Jakarta turut mengimbau masyarakat, khususnya para pengguna KA jarak jauh yang akan berangkat atau tiba di Stasiun Gambir, untuk merencanakan perjalanan dengan cermat. Mereka disarankan untuk mempertimbangkan rute alternatif, mematuhi seluruh pengaturan lalu lintas yang berlaku, serta mengikuti arahan dari petugas di lapangan demi menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas bersama.