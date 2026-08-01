Jalur Monas Berubah Malam Ini

Peringatan bagi pengendara di sekitar Monas! Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas pada malam ini, 1 Agustus 2026, guna mendukung kelancaran acara Zikir dan Doa Kebangsaan 2026. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, penyesuaian arus kendaraan di kawasan Monumen Nasional ini akan berlangsung mulai pukul 17.00 WIB hingga 21.30 WIB.

Berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun Instagram resmi @dishubdkijakarta, skema rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, menyesuaikan kondisi di lapangan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan cermat dan menggunakan rute alternatif guna menghindari potensi kepadatan di sekitar lokasi acara.

Untuk pengendara yang melintas dari arah Barat, khususnya dari Tanah Abang menuju Tugu Tani di Timur, disarankan untuk mengambil jalur alternatif melalui Jalan Jati Baru Raya, dilanjutkan ke Jalan Kebon Sirih, dan seterusnya. Meskipun rute spesifik lainnya tidak disebutkan secara detail dalam sumber informasi, Dishub DKI Jakarta menegaskan pentingnya mematuhi arahan petugas di lapangan serta rambu-rambu lalu lintas yang terpasang.

Bagi masyarakat yang berencana menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan, penggunaan transportasi umum sangat dianjurkan. Layanan Transjakarta akan beroperasi secara normal. Namun, apabila terjadi pengalihan arus lalu lintas yang signifikan, operasional Transjakarta akan menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku demi kelancaran mobilitas penumpang.

internationalmedia.co.id mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk selalu memantau informasi terkini dari pihak berwenang dan mempersiapkan rute perjalanan alternatif agar tidak terjebak kemacetan selama berlangsungnya acara penting ini.