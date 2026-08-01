Pengamanan Fantastis Laga Aston Villa di Jakarta

Antusiasme penggemar sepak bola menyambut laga pramusim Aston Villa di Jakarta mencapai puncaknya. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan acara akbar ini, Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa sebanyak 1.105 personel aparat gabungan telah dikerahkan. Mereka terdiri dari unsur TNI, Polri, serta petugas Suku Dinas Perhubungan, siap mengamankan jalannya pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Kombes Reynold Hutagalung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, menjelaskan detail penempatan ribuan personel tersebut. "Personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk stadion, area pertandingan, jalur kedatangan dan kepulangan penonton, hingga kawasan sekitar Senayan," ujar Kombes Reynold pada Sabtu (1/8/2026).

Ia menambahkan bahwa pendekatan pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Tujuannya jelas, agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak. "Seluruh personel harus memahami tugas dan lokasi penempatannya. Layani masyarakat dengan humanis serta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan," tegasnya, menekankan pentingnya pelayanan prima sekaligus kesiapsiagaan.

Lebih lanjut, Kombes Reynold juga mengimbau seluruh penonton yang akan hadir untuk kooperatif mengikuti pemeriksaan petugas di lapangan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban umum dan tidak membawa barang-barang yang dilarang demi kenyamanan bersama. "Kami mengajak seluruh penonton bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ikuti arahan petugas agar pertandingan sepakbola internasional ini dapat dinikmati dengan aman dan nyaman," pungkasnya. Pertandingan yang mempertemukan Aston Villa dengan Indonesia All-Star dijadwalkan berlangsung malam ini, menjadi sorotan utama bagi para pecinta sepak bola Tanah Air.