Polwan Indonesia Ubah Wajah Keamanan Dunia

Internationalmedia.co.id – News Brigadir Renita Rismayanti, seorang Polwan kebanggaan Divisi Hubungan Internasional Polri, baru-baru ini mengukir prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Polisi Inovatif Hoegeng Awards 2026. Inovasi visionernya dalam pengelolaan database kriminal saat bertugas di misi perdamaian PBB di Afrika Tengah menjadi sorotan utama, menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga keamanan global.

Malam puncak penganugerahan Hoegeng Awards 2026 diselenggarakan dengan meriah di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/7/2026). Acara bergengsi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting negara, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Chairman of CT Corp Chairul Tanjung, bersama para menteri dan pimpinan lembaga tinggi lainnya. Proses seleksi penghargaan Hoegeng Awards dikenal sangat ketat, melibatkan panelis ahli dari berbagai latar belakang masyarakat, seperti Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid dan Mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa.

Sebagai Petugas Basis Database Kriminal (Crime Database Officer) di United Nations Police (UNPOL) dalam misi MINUSCA selama periode 2023-2024, Brigadir Renita dihadapkan pada realitas sistem pendataan kriminal yang masih sangat konvensional di Republik Afrika Tengah, sebuah negara yang kerap dilanda konflik. Kondisi ini menyulitkan upaya penegakan hukum dan identifikasi pelaku kejahatan.

Melihat urgensi tersebut, Renita menginisiasi dan berperan vital dalam pengembangan sistem digital. Ia aktif terlibat dalam pembentukan "UNPOL Case Management," sebuah platform revolusioner yang memungkinkan pencatatan tindak pidana secara otomatis, real-time, dan terintegrasi langsung dengan Markas UNPOL. Lebih dari itu, ia juga memimpin proyek ambisius untuk memigrasikan data kriminal kepolisian lokal Afrika Tengah yang sebelumnya tidak memiliki sistem database yang memadai, serta menciptakan "peta titik rawan kejahatan" (hot spot map) yang krusial untuk mengarahkan patroli PBB secara efektif.

Ipda Sugiandono, yang kala itu menjabat Kepala Unit Kriminal Analisis Database dan atasan langsung Brigadir Renita di MINUSCA, secara khusus memuji inovasi ini sebagai sebuah terobosan fundamental. "Database analis kriminal adalah salah satu terobosan, menurut saya, karena pada waktu itu database tersebut di bawah sistem atau platformnya UN. Sehingga memberikan kontribusi yang besar baik terhadap misi maupun level strategis di kepolisian atau sektor keamanan lokal di Republik Afrika Tengah," ujarnya. Digitalisasi ini memungkinkan kepolisian setempat memantau tren kejahatan secara akurat dan merespons dengan lebih cepat, meningkatkan tata kelola keamanan.

Atas dedikasi, kreativitas, dan dampak signifikan dari inovasinya, Brigadir Renita Rismayanti juga dianugerahi penghargaan "Women Police of The Year 2023." Ini menjadikannya Polwan Republik Indonesia pertama yang menerima pengakuan internasional setinggi itu, sebuah kehormatan yang diraih melalui seleksi ketat dari kandidat Polwan terbaik di seluruh misi perdamaian PBB di berbagai belahan dunia.

Kisah Brigadir Renita tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi global, membuktikan bahwa dengan inovasi dan semangat pantang menyerah, seorang Polwan Indonesia mampu mentransformasi sistem keamanan dan berkontribusi nyata bagi terciptanya perdamaian dunia.