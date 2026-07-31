Polisi Ini Dikira Tukang Kebun Ternyata Pemenang Hoegeng Awards

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta. Kombes Norul Hidayat, Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bangka Belitung, baru saja mengukir prestasi gemilang dengan meraih Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Berintegritas. Sosoknya yang dikenal tegas dalam memberantas pungutan liar (pungli) dan menjunjung tinggi moralitas ini, ternyata juga menyimpan kisah kesederhanaan yang mengejutkan banyak pihak, bahkan pernah dikira sebagai tukang kebun oleh peserta didiknya sendiri.

Malam puncak penganugerahan Hoegeng Awards 2026 berlangsung meriah di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/7/2026). Acara bergengsi ini disiarkan langsung oleh internationalmedia.co.id, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Chairman of CT Corp Chairul Tanjung, serta para menteri dan pimpinan lembaga negara. Trofi penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolri, Chairul Tanjung, dan Ketua KPK Setyo Budiyanto, setelah pengumuman dibacakan oleh anggota Dewan Pakar, Alissa Qotrunnada Wahid.

Integritas Kombes Norul Hidayat, yang menjabat Kepala SPN Polda Babel sejak akhir 2023, menjadi sorotan utama yang mengantarkannya pada penghargaan ini. Ia dikenal sangat disiplin dan tidak pandang bulu dalam menindak praktik pungutan liar di jajarannya. Lebih dari itu, ia secara konsisten menekankan pentingnya moral dan etika bagi para peserta didik SPN. Kesaksian dari anggota SPN, orang tua peserta didik, hingga masyarakat sipil menguatkan reputasinya sebagai pemimpin yang menolak segala bentuk gratifikasi, mengedepankan transparansi anggaran, tertib administrasi, dan penegakan aturan yang ketat demi menjaga marwah institusi kepolisian.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah kesederhanaan Kombes Norul. Di tengah jabatannya yang tinggi, ia jauh dari gaya hidup mewah. Ia bahkan dikenal menghindari kegiatan yang menghabiskan anggaran besar, selalu mengutamakan penghematan dan efisiensi dana institusi. Potret kesederhanaannya semakin jelas terlihat saat ia berkebun di lingkungan SPN Polda Babel, di mana pada awal masa tugasnya, ada peserta didik yang sempat mengira dirinya adalah seorang tukang kebun. Kisah ini menjadi bukti nyata integritasnya yang tak hanya diucapkan, tetapi juga dihidupi dalam setiap aspek kehidupannya.

Penghargaan bergengsi ini bukanlah hasil instan. Proses seleksi Hoegeng Awards 2026 telah berlangsung sejak awal tahun, melibatkan rangkaian penilaian ketat dari lima Dewan Pakar yang kredibel. Mereka adalah Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, Mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, anggota Kompolnas Gufron Mabruri, dan Ketua Komisi III DPR Dr. Habiburokhman. Keberagaman latar belakang dewan pakar ini menjamin objektivitas dan kredibilitas dari setiap penghargaan yang diberikan, menjadikan Kombes Norul Hidayat sebagai teladan nyata bagi institusi Polri dan masyarakat luas.