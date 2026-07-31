Rahasia 5 Polisi Terbaik Terungkap di Jakarta

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta menjadi saksi bisu sebuah malam penuh gemerlap dan apresiasi pada Jumat (31/7/2026), saat Hoegeng Awards 2026 mencapai puncaknya di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan. Acara bergengsi ini berhasil menarik perhatian jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet, hingga tokoh-tokoh penting lainnya, yang berkumpul untuk memberikan penghargaan kepada lima polisi teladan yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa.

Kemeriahan malam itu semakin terasa dengan kehadiran Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, yang terlihat memadati area acara. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin juga turut hadir, menambah daftar panjang figur penting yang memberikan dukungan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Chairman of CT Corp Chairul Tanjung (CT) telah lebih dulu tiba, menandakan pentingnya perhelatan ini bagi institusi Polri dan masyarakat luas. Deretan menteri seperti Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Menaker Yassierli, Menteri Imipas Jenderal (Purn) Agus Andrianto, Menteri ATR/Kepala BPN RI Nusron Wahid, serta Wamenhub Suntana, Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Wamenpan Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto, dan Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, juga terlihat hadir. Tak hanya itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua Komisi III DPR DR. H. Ahmad Sahroni, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, dan Ketua Kompolnas Irjen Pol (Purn) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo, turut memeriahkan suasana, disusul oleh sejumlah Kapolda dari berbagai daerah.

Inisiatif Hoegeng Awards, yang merupakan buah kolaborasi antara internationalmedia.co.id dan Polri, bertujuan untuk mengabadikan semangat integritas dan keteladanan Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Penghargaan ini dibagi dalam lima kategori krusial: Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, mencerminkan spektrum luas pengabdian anggota kepolisian.

Proses seleksi penerima penghargaan ini dikenal sangat ketat dan transparan, dimulai dari penjaringan nama-nama polisi teladan yang diusulkan langsung oleh masyarakat sejak 27 Januari 2026. Lebih dari sembilan ribu nama terkumpul hingga penutupan pada 2 April 2026. Nama-nama tersebut kemudian melewati tahap verifikasi dan seleksi awal oleh tim panitia, sebelum diserahkan kepada Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026. Dewan Pakar yang beranggotakan tokoh-tokoh independen seperti Mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, dan Ketua Komisi III DPR Dr. Habiburokhman, memainkan peran krusial dalam menyeleksi nominasi. Proses ini semakin diperkuat dengan adanya uji publik yang digelar dari 7 hingga 22 Mei 2026, memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap para kandidat.

Dari ribuan usulan, terpilihlah 15 kandidat yang mewakili berbagai pelosok negeri dan bidang tugas. Mereka adalah sosok-sosok inspiratif seperti Aiptu Dafit Rico Dermawan dari Polresta Padang yang dikenal berdedikasi tinggi, atau Brigpol Kamaludin, seorang Bhabinkamtibmas di Sumbawa Barat yang menunjukkan inovasi dalam melayani masyarakat. Ada pula AKBP Ema Rahmawati dari Bareskrim Polri yang menjadi pelindung bagi perempuan dan anak, serta Iptu Motalip Litiloly yang bertugas di pedalaman Papua, dan Kombes Norul Hidayat dari Polda Bangka Belitung yang menjunjung tinggi integritas. Kisah-kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa semangat pengabdian masih hidup subur di tubuh Polri.

Malam puncak yang turut dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Pongki Barata ini bukan sekadar ajang pemberian trofi. Ini adalah puncak apresiasi nasional terhadap para pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja di garis depan, sekaligus menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menginspirasi lebih banyak anggota Polri agar terus berpegang teguh pada nilai-nilai keteladanan Jenderal Hoegeng.