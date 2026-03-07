Teheran Bergetar Israel Balas Dendam

Internationalmedia.co.id – News – Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Israel mengonfirmasi peluncuran serangan berskala luas menargetkan sejumlah sasaran di Teheran, Iran. Laporan dari penyiar lokal Iran pada Sabtu (7/3/2026) dini hari menyebutkan adanya serangkaian ledakan yang terdengar di wilayah barat ibu kota.

Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam sebuah pernyataan resmi mengklaim bahwa "gelombang serangan berskala luas" telah dilancarkan terhadap target-target pemerintah di jantung ibu kota Iran. Aksi militer ini disebut sebagai respons langsung setelah IDF mendeteksi rentetan tembakan rudal Iran terbaru yang diarahkan ke wilayah Israel. Insiden ini menyusul serangan masif Iran sehari sebelumnya, pada Jumat (6/3), ketika Teheran meluncurkan serangkaian rudal dan drone ke arah Israel.

Sebagai dampak dari serangan rudal Iran sebelumnya, beberapa ledakan dilaporkan mengguncang pusat komersial Tel Aviv, Israel. Namun, Magen David Adom, layanan darurat utama Israel, mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan mengenai korban jiwa yang diterima pasca-serangan tersebut. Setelah situasi mereda, militer Israel mengeluarkan instruksi yang menyatakan bahwa warga di seluruh wilayah negara bebas untuk meninggalkan tempat perlindungan mereka.