Teheran Bergejolak Bandara Terbakar Hebat

Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya pada Sabtu dini hari ketika Ibu Kota Iran, Teheran, dilanda serangkaian serangan udara dahsyat. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa salah satu target krusial yang menjadi sasaran adalah bandara utama di Teheran, yang dilaporkan terbakar hebat pasca-insiden tersebut.

Menurut laporan dari berbagai sumber, termasuk analisis visual, rekaman video yang beredar luas di platform media sosial secara jelas memperlihatkan Bandara Mehrabad Teheran dilalap api pasca-serangan. Stasiun televisi pemerintah Iran turut mengonfirmasi adanya suara ledakan keras dan kepulan asap tebal yang membubung di berbagai penjuru kota, baik di sektor timur maupun barat, menciptakan suasana mencekam di seluruh ibu kota.

Sebelum insiden di Teheran, militer Israel telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan peluncuran gelombang serangan baru terhadap Teheran. Mereka menegaskan bahwa operasi tersebut berskala besar, mengindikasikan eskalasi signifikan dalam konflik regional.

Sebagai respons, Iran tidak tinggal diam. Kantor berita Fars melaporkan bahwa Teheran segera melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv, Israel. Tim Internationalmedia.co.id yang berada di Tel Aviv juga menyaksikan langsung serangkaian ledakan di langit, mengindikasikan bahwa serangan balasan tersebut memang terjadi dan menimbulkan dampak nyata.

Di tengah memanasnya situasi, dampak konflik juga terasa di negara tetangga. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengumumkan keberhasilan mencegat dan menghancurkan empat drone yang baru-baru ini terdeteksi menuju ladang minyak Shaybah. Insiden ini menyoroti meluasnya jangkauan ketegangan di seluruh kawasan, menandai babak baru dalam konflik yang sudah berlangsung lama di Timur Tengah, dengan potensi eskalasi lebih lanjut yang mengkhawatirkan komunitas internasional.