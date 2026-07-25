Drama Pelajar Bersenjata di Jakut Polisi Bertindak Kilat

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah potensi bentrokan antar pelajar di Jalan Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara, berhasil digagalkan oleh personel Polsek Metro Penjaringan. Insiden yang melibatkan sekelompok pelajar dan sempat menjadi perbincangan di media sosial ini, menunjukkan respons cepat aparat dalam mencegah aksi kekerasan.

Kapolsek Metro Penjaringan, AKBP Agta Bhuwana Putra, mengonfirmasi bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis sore, 23 Juli 2026. Pihaknya segera menindaklanjuti setelah sebuah video yang diduga memperlihatkan perkumpulan pelajar hendak tawuran di kawasan Jalan Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, viral di berbagai platform media sosial. Tim dari Polsek Metro Penjaringan, dipimpin oleh Iptu Shele dan AIPTU Arifin dari Unit Binmas, langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan.

Tanpa menunda waktu, setibanya di lokasi, petugas kepolisian segera melakukan penyisiran. Sekelompok pelajar yang dicurigai akan terlibat dalam aksi tawuran tersebut langsung dibubarkan secara sigap. Tindakan cepat personel Polsek Metro Penjaringan ini berhasil mencegah terjadinya bentrokan, sehingga situasi di area tersebut kembali aman dan kondusif.

Lebih lanjut, personel di lapangan juga sempat meminta keterangan dari sejumlah warga sekitar. Dari hasil penyelidikan dan kesaksian warga, terungkap bahwa pada hari Kamis, 23 Juli 2026, sekitar pukul 17.00 WIB, memang terlihat sekelompok pelajar melintas dengan mengendarai sepeda motor. Yang mengkhawatirkan, mereka tampak membawa senjata tajam yang diduga kuat akan digunakan dalam aksi tawuran, bergerak ke arah Mitra Bahari. Kesigapan polisi dan informasi dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah insiden yang lebih besar.