Rumah Ludes Duit Puluhan Juta Utuh

Sebuah insiden kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Namun, di tengah kepulan asap dan puing-puing, sebuah kisah mengejutkan muncul: uang tunai senilai Rp 30 juta milik pemilik rumah berhasil selamat dari amukan si jago merah. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peristiwa ini terjadi di Jalan Bakung, Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, pada Jumat, 24 Juli.

Rumah milik Suwarto (65) itu ludes dilalap api. Menurut keterangan Kapolsek Grobogan AKP Sunarto, insiden bermula sekitar pukul 10.00 WIB. "Anak korban sedang beristirahat di dalam rumah, kemudian melihat percikan api dari kabel dekat atap rumah, lalu api mulai berkobar," jelas Sunarto saat dihubungi internationalmedia.co.id.

Melihat kobaran api, anak korban segera berteriak meminta pertolongan. Teriakan tersebut didengar oleh warga sekitar yang kemudian berbondong-bondong membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tak lama berselang, tim pemadam kebakaran bersama aparat kepolisian tiba di lokasi untuk mengendalikan situasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah upaya keras.

Setelah api berhasil dijinakkan dan kondisi mulai aman, Suwarto, pemilik rumah, segera mencari uang simpanannya yang ia letakkan di dalam rumah. "Setelah api padam, korban berusaha mencari dan ternyata uangnya masih utuh. Rp 30 juta aman, tidak terbakar, masih selamat," ungkap AKP Sunarto, mengonfirmasi keberadaan uang tunai yang tak tersentuh api tersebut. Kisah ini menjadi sorotan di tengah kerugian material yang dialami korban.