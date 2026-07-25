Perjalanan Dua Hari Dua Malam Demi Cita-cita

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Sebuah kisah inspiratif datang dari siswa-siswi SMAN 1 Pulau Taliabu yang menunjukkan semangat juang luar biasa dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Maluku Utara. Mereka rela menempuh perjalanan laut yang menantang selama dua hari dua malam dari Kabupaten Pulau Taliabu menuju Kota Ternate hanya untuk bisa berkompetisi, sebuah dedikasi yang menuai apresiasi tinggi dari Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe.

Sarbin Sehe, saat membuka LCC Empat Pilar MPR RI di Ballroom Gamalama, Bella Hotel, Kota Ternate, Jumat (24/7/2026), secara khusus menyoroti perjuangan para pelajar dari Pulau Taliabu. "Saya tahu itu, kalau berangkat dari Pulau Taliabu menuju Ternate memang dua hari dua malam. Apalagi cuaca kadang tidak bersahabat. Saya bersyukur anak-anak Taliabu bisa hadir di sini. Perjuangan mereka luar biasa," ungkap Sarbin. Baginya, kisah ini adalah bukti nyata bahwa keterbatasan geografis bukanlah penghalang untuk meraih prestasi dan menggapai impian.

Dalam sambutannya, yang juga bertepatan dengan momen Hari Anak Nasional ke-42 yang diperingati sehari sebelumnya, Sarbin mengajak seluruh peserta untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa pengamalan nilai-nilai kebangsaan krusial dalam mempersiapkan generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju puncak kejayaan di tahun 2045. "Kita bangga melalui LCC Empat Pilar MPR, hari ini dapat berhadapan dengan anak-anak bangsa, para pemilik masa depan. Generasi yang kita siapkan harus menjadi generasi yang berbeda dengan generasi kita hari ini," tegasnya.

Indonesia, menurut Sarbin, telah memiliki fondasi kebangsaan yang kokoh melalui Empat Pilar MPR RI. Tantangan saat ini bukan sekadar memahami konsep, melainkan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maluku Utara, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah seperti nikel, emas, dan bijih besi, membutuhkan generasi yang berwawasan kebangsaan untuk mengelola potensi tersebut demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, LCC ini bukan hanya ajang kompetisi, melainkan wadah penguatan wawasan, penanaman nilai sportivitas, dan persiapan calon pemimpin bangsa. "NKRI sudah final. Tugas kita sekarang adalah memastikan pembangunan berjalan merata dari Aceh sampai Papua agar kesejahteraan dirasakan seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Senada dengan Wagub, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengingatkan pentingnya persiapan matang bagi seluruh peserta. Juara tingkat provinsi akan membawa nama Maluku Utara ke Grand Final LCC Empat Pilar MPR RI di Jakarta pada Agustus 2026, menghadapi juara dari 37 provinsi lain. "Yang mewakili ke Jakarta bukan hanya membawa nama sekolah, tetapi juga membawa nama Maluku Utara. Jadi harus belajar lebih baik," ujarnya. Siti juga menekankan nilai kejujuran, kebersamaan, dan sportivitas sebagai kunci utama selama perlombaan berlangsung.

Babak final tingkat Provinsi Maluku Utara sendiri diikuti oleh sembilan sekolah terbaik, yakni SMAN 8 Kota Ternate, SMKN 1 Kota Ternate, MAN 1 Tidore, SMAN 1 Kota Ternate, SMAN 2 Halmahera Timur, SMAN 1 Kota Tidore Kepulauan, SMAN 7 Halmahera Selatan, SMAN 1 Pulau Morotai, dan SMAN 1 Pulau Taliabu. Para peserta harus melewati tiga babak penyisihan dan menjawab pertanyaan dalam tiga sesi: Sesi Wawasan Empat Pilar, Sesi Tematik Empat Pilar, dan Sesi Rebutan, menguji kedalaman pemahaman mereka.

Kehadiran para pimpinan daerah dan MPR RI, termasuk Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal MPR RI Herry Putra dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah, bersama para dewan juri seperti Lektor Kepala Universitas Terbuka Ternate Muhlis Hafel, menegaskan komitmen kuat terhadap pendidikan karakter dan kebangsaan. LCC Empat Pilar MPR RI ini bukan sekadar kompetisi, melainkan momentum krusial dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berjiwa Pancasila, siap membangun Indonesia yang adil dan merata dari Sabang hingga Merauke, mewujudkan cita-cita NKRI yang final.