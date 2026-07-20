Riau Siap Revolusi Keuangan Daerah

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kembali mengarahkan perhatiannya ke Pekanbaru, Riau, melalui agenda Sarasehan Nasional yang krusial. Forum ini, yang disorot oleh Internationalmedia.co.id – News, secara khusus mengangkat tema ‘Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik’.

Diskusi mendalam dalam sarasehan ini mencakup berbagai perspektif vital terkait obligasi daerah, mulai dari aspek kebijakan, strategi pembiayaan, potensi implementasi di kancah nasional, hingga perannya sebagai instrumen investasi yang menarik bagi publik. Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan kembali visi para pendiri bangsa yang mengidamkan kemandirian negara. Oleh karena itu, setiap daerah didorong untuk merumuskan konsep kemandirian dalam setiap aspek pembangunannya.

Menurut Mekeng, pembangunan tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. "Kami dari Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa pembangunan harus terus berjalan. Meskipun ketersediaan anggaran terbatas, roda pembangunan mesti tetap berputar. Oleh karena itu, dengan adanya obligasi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk berpikir lebih inovatif," ujar Mekeng, seperti dikutip dari internationalmedia.co.idSumut, Senin. Ia meyakini bahwa setiap daerah memiliki potensi besar untuk menerbitkan obligasi daerah secara teratur dan akuntabel. Bahkan, para kepala daerah diharapkan sudah menguasai tata cara penerbitan obligasi serta memahami secara mendalam syarat-syarat untuk mendapatkannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Mekeng menekankan pentingnya perubahan pola pikir atau mindset di kalangan sejumlah kepala daerah di Riau. Salah satu kunci utamanya adalah tata kelola dan perencanaan yang matang. "Dengan adanya perubahan sistem keuangan negara, mindset kita harus sudah terencana. Membuat program itu sah-sah saja, namun aspek pembiayaannya wajib terencana dengan baik," tegasnya, menggarisbawahi urgensi perencanaan finansial yang komprehensif.

Sarasehan Nasional ini turut dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah tokoh penting. Selain Melchias Markus Mekeng, tampak hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fahroni, serta Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Jajaran bupati dan wali kota se-Riau juga turut serta dalam diskusi ini. Kehadiran mantan Gubernur Riau seperti Syamsuar, Saleh Djasit, dan Arsyadjuliandi Rahman menambah bobot forum. Tak ketinggalan, kalangan akademisi dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Riau antusias mengikuti jalannya acara, menunjukkan minat yang besar terhadap topik obligasi daerah.