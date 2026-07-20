Polisi Terluka Parah Lindungi Maling di Bogor

Situasi tegang menyelimuti Pamijahan, Kabupaten Bogor, akhir pekan lalu, ketika seorang anggota kepolisian terluka parah saat berupaya mengamankan dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dari amukan massa. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Bripka Hikmah Hidayatullah, seorang Bhabinkamtibmas dari Polsek Cibungbulang, bahkan sempat tak sadarkan diri di lokasi kejadian setelah diduga terkena hantaman benda tumpul.

Kasi Humas Polres Bogor, Ipda Hamzah, menjelaskan insiden tragis ini terjadi pada Sabtu (19/7) malam. Bripka Hikmah Hidayatullah, yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, bersama personel TNI dan Satpol PP, tengah berupaya mengevakuasi kedua terduga pelaku curanmor ke dalam mobil patroli. Para pelaku sebelumnya telah diamankan warga yang geram.

Namun, upaya evakuasi tersebut tidak berjalan mulus. Massa yang sudah tersulut emosi di sekitar lokasi berupaya menghakimi para terduga pelaku. Dalam kekacauan tersebut, Bripka Hikmah Hidayatullah, yang berada di barisan terdepan pengamanan, diduga kuat terkena hantaman benda tumpul pada bagian belakang kepala sebelah kiri. Akibatnya, ia langsung tak sadarkan diri di tempat kejadian.

Segera setelah insiden, Bripka Hikmah Hidayatullah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Sementara itu, kedua terduga pelaku pencurian motor berhasil diamankan oleh petugas dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Cibungbulang. Ipda Hamzah menambahkan, kondisi Bripka Hikmah Hidayatullah saat ini telah sadar dan masih dalam perawatan intensif, sambil menunggu hasil pemeriksaan CT Scan kepalanya untuk memastikan tidak ada cedera serius lebih lanjut. Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko tinggi yang dihadapi aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.