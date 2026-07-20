Prabowo Kaget Temuan CKG Ungkap Kondisi Ini

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebuah temuan signifikan dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau lebih dari 130 juta jiwa. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Prabowo menyoroti bagaimana inisiatif ini membuka mata terhadap berbagai isu kesehatan mendesak yang selama ini luput dari perhatian.

Dengan angka partisipasi mencapai 130.800.000 orang, program CKG disebut Prabowo sebagai langkah fundamental. "Ini pertama kali kita melakukan cek kesehatan gratis secara masif. Dengan demikian, kita tahu kondisi riil masyarakat, tahu masalahnya, dan tahu apa yang harus segera kita kerjakan," tegas Prabowo, menggarisbawahi pentingnya data konkret untuk perumusan kebijakan.

Salah satu temuan paling mengejutkan dari program CKG adalah kondisi kesehatan gigi masyarakat. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa data menunjukkan tingginya angka penderita sakit gigi dan kerusakan gigi di kalangan rakyat Indonesia, sebuah indikasi kuat adanya kekurangan tenaga dokter gigi yang signifikan di Tanah Air.

"Ternyata, banyak sekali rakyat kita yang giginya rusak dan sakit gigi. Ini jelas menunjukkan bahwa kita kekurangan dokter gigi," ujar Prabowo dengan nada prihatin. Ia menambahkan, "Bagaimana kita bisa mencari solusi jika kita tidak tahu masalahnya?"

Menanggapi temuan tersebut, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran kabinet bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi seluruh warga. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja keras yang berkelanjutan dari para menteri.

"Kita menjalankan pemerintahan ini dengan kerja yang sangat keras. Saya berterima kasih kepada seluruh anggota kabinet," ucapnya. Prabowo juga mengapresiasi inisiatif para menterinya, bahkan yang bekerja tanpa pengawasan langsung darinya selama dua tahun terakhir. "Saya melihat saudara-saudara berinisiatif, bekerja keras, dan bersama-sama kita telah mencapai prestasi yang sangat membanggakan. Mungkin hanya sedikit pemerintahan di dunia yang mampu meraih capaian seperti kita," pungkas Prabowo, memuji kinerja kabinetnya.