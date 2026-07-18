Sirup Pembunuh Mengguncang Boston

Bayangkan sebuah kota dilanda gelombang setinggi tsunami, namun bukan oleh air laut, melainkan oleh cairan kental berwarna cokelat. Peristiwa luar biasa namun tragis ini benar-benar terjadi di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, pada awal abad ke-20. Dikenal sebagai Tragedi Banjir Besar Molase Boston, insiden mematikan ini mengubah lanskap kota dan menorehkan luka mendalam. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, bencana ini dipicu oleh tumpahan molase dalam skala masif yang memicu kehancuran tak terduga.

Molase, atau sirop gula kental berwarna kecokelatan, adalah bahan industri yang umum. Namun, di Boston, ia menjadi aktor utama dalam sebuah malapetaka. Kisah ini bermula dari sebuah tangki penyimpanan raksasa milik Purity Distilling Company yang didirikan pada tahun 1915 di wilayah North End. Dengan ketinggian mencapai 15 meter, tangki ini dirancang untuk menampung jutaan galon molase industri. Ironisnya, meskipun relatif baru, tangki tersebut telah lama dikenal bermasalah. Banyak laporan menyebutkan seringnya terjadi kebocoran, bahkan pemiliknya dikabarkan sengaja melapisi tangki dengan cat cokelat untuk menyamarkan rembesan cairan yang keluar dari sambungan-sambungannya.

Petaka tak terhindarkan itu akhirnya tiba pada 15 Januari 1919, sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Di tengah hari yang cerah dan aktivitas warga yang padat, sebuah suara gemuruh dahsyat tiba-tiba memecah keheningan. Sebagian besar penduduk awalnya mengira itu adalah deru kereta api yang melintas. Namun, yang terjadi jauh lebih mengerikan: tangki raksasa Purity Distilling Company pecah dengan kekuatan luar biasa. Seketika itu juga, sekitar 2,3 juta galon molase tumpah ruah, membentuk gelombang raksasa berwarna gelap yang meluncur deras melalui jalanan padat penduduk. Gelombang kental ini bergerak dengan kecepatan mencengangkan, mencapai 56,33 kilometer per jam. Daya hantamnya begitu masif, mampu menyeret gerbong kereta dari relnya, meruntuhkan bangunan, dan menghancurkan apa pun yang dilaluinya dalam sekejap.

Dampak kemanusiaan dari bencana ‘tsunami molase’ ini sangat memilukan. Sebanyak 21 nyawa melayang dan 150 orang lainnya mengalami luka-luka serius. Para korban meninggal dunia bukan karena benturan langsung, melainkan karena terjebak dalam lautan molase yang pekat dan lengket, yang menyebabkan mereka mati lemas atau sufokasi. Sebagian besar korban tewas adalah para pekerja dan pengemudi yang sedang beraktivitas di area dermaga yang menjadi jalur utama gelombang maut tersebut.

Pascabencana, upaya evakuasi dan pembersihan menjadi tantangan tersendiri. Sifat molase yang sangat lengket dan pekat membuat prosesnya berjalan lambat dan sulit. Petugas penyelamat dan pembersih harus bekerja keras, bahkan sampai menggunakan air laut untuk mengencerkan cairan tersebut agar lebih mudah disingkirkan dari jalanan dan bangunan. Tragedi Banjir Molase Boston ini memang menyisakan duka mendalam, namun juga menjadi titik balik penting. Pemerintah Amerika Serikat, khususnya di Massachusetts, segera memberlakukan regulasi industri yang jauh lebih ketat. Ini termasuk kewajiban bagi insinyur dan arsitek untuk menandatangani serta menyegel cetak biru rencana bangunan, serta inspeksi berkala yang wajib dilakukan oleh inspektur bangunan pemerintah. Sebuah pengingat pahit tentang pentingnya keselamatan dan pengawasan dalam setiap konstruksi industri.