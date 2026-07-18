Cikarang Aman Berkat Ini

Internationalmedia.co.id – News – Upaya serius Kepolisian Sektor Cikarang Pusat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terus digencarkan. Baru-baru ini, sebuah Operasi Kejahatan Jalanan (OKJ) skala besar telah dilaksanakan di wilayah Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dengan fokus utama mencegah aksi begal, pencurian, hingga potensi tawuran yang meresahkan.

Operasi yang berlangsung pada dini hari, tepatnya antara pukul 01.30 hingga 02.00 WIB, mengerahkan personel gabungan dari Polsek Cikarang Pusat. Menurut keterangan resmi dari Polsek Cikarang Pusat yang diterima internationalmedia.co.id, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan humanis dan selektif dalam memeriksa setiap kendaraan serta pengendara yang melintas.

Fokus utama operasi ini sangat komprehensif, mencakup pencegahan berbagai bentuk kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga fenomena meresahkan seperti tawuran remaja dan balap liar. Selain itu, petugas juga aktif memantau aktivitas masyarakat di malam hari dan tak henti-hentinya mengimbau para pengguna jalan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta mematuhi seluruh aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Meskipun demikian, dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan, petugas tidak menemukan adanya pelaku kejahatan jalanan, senjata tajam, maupun barang-barang berbahaya lainnya. Polsek Cikarang Pusat menegaskan bahwa operasi semacam ini merupakan bagian integral dari upaya preventif mereka untuk menekan angka kejahatan jalanan dan menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Cikarang Pusat tetap kondusif, sejalan dengan program Jaga Jakarta.