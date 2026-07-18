Penyiksa Pacar Cikarang Akhirnya Ditangkap

Internationalmedia.co.id – News – Pelarian seorang pria berinisial S, yang dijuluki ‘Taufik Hidayat’ Cikarang karena dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap pacarnya, TS (25), berakhir di tangan kepolisian. Pelaku berhasil dibekuk di kawasan Jakarta Timur setelah menjadi buronan.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jerico Chandra mengonfirmasi penangkapan S. "Kemarin malam sekitar pukul 01.00 WIB, pelaku kami tangkap di kediaman temannya di daerah Jakarta Timur," ujar Jerico saat dihubungi pada Sabtu (18/7/2026). Ia menambahkan bahwa detail lebih lanjut mengenai proses penangkapan dan hasil pemeriksaan terhadap pelaku S akan disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Senin (20/7).

Motif di balik tindakan keji S terungkap adalah cemburu buta. Pelaku menuduh korban, TS, menjalin hubungan terlarang dengan pria lain. "Motifnya itu karena cemburu. Jadi si pacarnya ini menuduh ceweknya ini, maksudnya, ada dengan orang lain," jelas Jerico. Kecurigaan S terhadap kesetiaan TS diduga kuat memicu aksi kekerasan tersebut.

Sebelum penangkapan S, polisi telah lebih dulu mengamankan satu pelaku lain berinisial HSLT, yang diketahui merupakan pegawai dari S. Kasus ini juga mengingatkan publik pada insiden serupa yang melibatkan pria bernama Taufik Hidayat di Bandung, yang juga menganiaya pacarnya, YTR, dan kini sedang menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pihak kepolisian berjanji akan memberikan keterangan komprehensif mengenai perkembangan kasus ini pada awal pekan depan, mengundang awak media untuk konferensi pers resmi.