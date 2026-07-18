Sirup Ini Tewaskan Puluhan Orang di Boston

Bayangkan sebuah gelombang raksasa menerjang kota, namun bukan dari air laut, melainkan cairan kental manis yang pekat. Inilah kisah nyata yang terjadi di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, pada 15 Januari 1919. Sebuah insiden yang kini dikenal sebagai Tragedi Banjir Besar Molase Boston, atau Great Boston Molasses Flood, menorehkan sejarah kelam di wilayah North End. Bencana aneh ini dipicu oleh tumpahan sirup gula kental (molase) dalam skala masif, menciptakan kehancuran yang disamakan dengan terjangan tsunami. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peristiwa ini menjadi salah satu kecelakaan industri paling unik dan mematikan dalam sejarah AS.

Akar bencana terletak pada sebuah tangki raksasa milik Purity Distilling Company, yang dibangun pada tahun 1915. Berdiri setinggi 15 meter (sekitar 50 kaki), tangki ini dirancang untuk menyimpan jutaan galon molase industri. Namun, ada cacat fatal yang tersembunyi. Meskipun relatif baru, tangki tersebut telah menunjukkan tanda-tanda kebocoran berulang kali. Ironisnya, alih-alih melakukan perbaikan menyeluruh, pihak perusahaan justru memilih untuk mengecat tangki dengan warna cokelat, diduga untuk menyamarkan rembesan cairan yang terus-menerus keluar dari sambungannya.

Pada pukul 13.00 siang yang cerah, saat aktivitas kota sedang ramai, ketenangan Boston tiba-tiba terkoyak oleh suara gemuruh dahsyat. Banyak warga mengira itu adalah suara kereta api yang melintas, namun realitasnya jauh lebih mengerikan. Tanpa peringatan, tangki raksasa Purity Distilling Company pecah berkeping-keping. Seketika itu juga, 2,3 juta galon molase—setara dengan jutaan liter sirup kental—menyembur keluar, membentuk gelombang raksasa berwarna cokelat gelap yang meluncur deras di sepanjang jalanan padat penduduk.

Gelombang molase yang mematikan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, mencapai 56,33 km/jam (35 mil per jam). Kekuatan hempasannya tak terbayangkan; ia mampu menyeret kereta api dari relnya, merobohkan bangunan, dan meluluhlantakkan struktur di sekitarnya seolah-olah terbuat dari kertas. Total 21 nyawa melayang dalam bencana ini, dan 150 lainnya menderita luka-luka. Para korban meninggal dunia sebagian besar karena terjebak dan mati lemas dalam cairan molase yang lengket dan pekat, banyak di antaranya adalah pekerja dan pengemudi yang sedang beraktivitas di area dermaga.

Upaya evakuasi dan pembersihan pasca-bencana menjadi tantangan tersendiri. Sifat molase yang sangat lengket dan pekat membuat prosesnya berjalan lambat dan sulit. Petugas harus menggunakan air laut untuk mengencerkan cairan tersebut agar bisa dibersihkan. Namun, dari tragedi ini, Amerika Serikat belajar pelajaran yang sangat mahal. Pemerintah setempat segera memberlakukan regulasi industri yang jauh lebih ketat. Ini termasuk kewajiban bagi insinyur dan arsitek untuk menandatangani dan menyegel cetak biru rencana bangunan, serta pemeriksaan berkala yang wajib dilakukan oleh inspektur bangunan pemerintah, sebuah langkah krusial untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.