Serangan Rudal Yaman Gagal!

Internationalmedia.co.id melaporkan, sirene peringatan berbunyi nyaring di beberapa wilayah Israel menyusul peluncuran rudal dari Yaman. Militer Israel mengklaim telah berhasil mencegat rudal tersebut, mencegah potensi korban jiwa. Peristiwa ini terjadi setelah kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan balasan atas serangan udara AS yang menewaskan puluhan warga sipil.

Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, menyatakan bahwa sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman. Informasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi di Telegram, menyusul bunyi sirene yang membuat warga panik dan berlindung. Media lokal, seperti Haaretz dan KAN, melaporkan adanya kepanikan massal yang mengakibatkan beberapa luka ringan akibat desakan massa menuju tempat perlindungan.

Serangan balasan Houthi ini merupakan respons atas serangan udara AS di pelabuhan Ras Issa, Yaman, yang menewaskan sedikitnya 80 orang. Yahya Saree, juru bicara militer Houthi, mengklaim serangan mereka menargetkan dua kapal induk AS dan sebuah lokasi militer dekat bandara utama Israel. Klaim ini belum dikonfirmasi oleh pihak AS maupun Israel. Pihak militer AS sendiri sebelumnya menyatakan serangan mereka bertujuan untuk memutus jalur pasokan dan pendanaan bagi kelompok Houthi. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat tajam pasca insiden ini. internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru.