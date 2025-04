Serangan Balasan Houthi: 80 Tewas di Yaman

Internationalmedia.co.id melaporkan, kelompok Houthi di Yaman membalas serangan udara Amerika Serikat (AS) dengan menargetkan dua kapal induk AS dan sebuah lokasi militer di dekat bandara utama Israel. Serangan balasan ini dilakukan sebagai respon atas serangan udara AS yang menewaskan sedikitnya 80 warga sipil Yaman.

Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan bahwa peningkatan kekuatan militer AS dan agresi berkelanjutan terhadap Yaman akan terus memicu serangan balasan. Pernyataan ini disampaikan Saree dalam aksi protes di Sanaa, Jumat lalu. Ia menambahkan bahwa serangan terhadap kapal induk AS dan lokasi militer di Israel merupakan bentuk pembalasan atas serangan mematikan AS di Yaman.

Serangan udara AS yang terjadi Kamis lalu, menurut militer AS, bertujuan untuk memutus jalur pendanaan Houthi. Namun, Houthi melaporkan serangan tersebut sebagai yang paling mematikan dalam 15 bulan terakhir, dengan korban tewas mencapai 80 orang dan lebih dari 150 luka-luka. Angka korban tewas ini masih berpotensi meningkat, mengingat tim penyelamat masih mencari korban di lokasi serangan, sebuah terminal bahan bakar di tepi Laut Merah.

Gambar-gambar yang beredar di media afiliasi Houthi menunjukkan kobaran api besar di langit Yaman pasca serangan AS. Al-Masirah TV, televisi milik Houthi, mengutip pejabat setempat yang menyebutkan jumlah korban tewas dan luka-luka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Houthi, Anees Alasbahi, juga mengkonfirmasi angka tersebut dan menyatakan kemungkinan jumlah korban tewas akan bertambah.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari AS maupun Israel terkait serangan balasan Houthi.