Sangihe Bergetar Hebat Malam Ini

Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut) diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,1 pada Selasa malam, 14 Juli 2026. Kabar baiknya, gempa yang terjadi pukul 22.49 WIB ini dipastikan tidak berpotensi memicu gelombang tsunami, demikian laporan Internationalmedia.co.id – News.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi informasi ini melalui akun resmi X @infoBMKG. Titik koordinat gempa tercatat pada 5,27 Lintang Utara (LU) dan 125,18 Bujur Timur (BT). Lebih lanjut, BMKG menjelaskan bahwa pusat gempa berlokasi sekitar 187 kilometer arah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, dengan kedalaman yang relatif dangkal, yakni 10 kilometer.

Meskipun demikian, BMKG mengingatkan bahwa informasi yang dirilis ini bersifat sementara dan mengutamakan kecepatan. Data pengolahan awal masih bisa mengalami penyesuaian seiring dengan kelengkapan data yang masuk. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan atau korban jiwa akibat guncangan gempa di wilayah tersebut.