Bogor TNI Polri Makin Kuat

Gelombang kunjungan penuh keakraban terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. Sejumlah Kepolisian Sektor (Polsek) di bawah naungan Polres Bogor secara serentak menyambangi Komando Rayon Militer (Koramil) setempat, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat sinergitas antara dua pilar keamanan negara. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, menegaskan komitmen Polri dalam menjaga hubungan solid dengan TNI.

Kompol Edison, Kapolsek Cileungsi, mengungkapkan bahwa kunjungan yang berlangsung pada Selasa (14/7/2026) pagi itu disambut hangat oleh Mayor Arm Endang Lili, Danramil 06 Cileungsi. "Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan yang bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan serta meningkatkan koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Cileungsi," jelas Edison, seperti dikutip internationalmedia.co.id.

Inisiatif ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Polri untuk memelihara hubungan yang solid dengan TNI. Sinergitas yang kuat antara kedua institusi ini diyakini menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan prima dan rasa aman kepada masyarakat.

Di lokasi berbeda, semangat serupa juga terpancar dari kunjungan Polsek Klapanunggal ke Koramil setempat. AKP Asep Saifurrohman, Kapolsek Klapanunggal, menegaskan bahwa silaturahmi ini adalah langkah konkret untuk memperkuat soliditas di antara kedua instansi. "Silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan baik antara TNI dan Polri sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Klapanunggal," imbuhnya.

Suasana akrab yang tercipta selama kunjungan tersebut menjadi indikator positif bagi koordinasi yang efektif dalam menjaga keamanan wilayah Klapanunggal. Diharapkan, melalui kegiatan semacam ini, ikatan antara Polsek Klapanunggal dan Koramil 0621-04 Klapanunggal akan semakin kokoh, memungkinkan mereka menghadapi berbagai tantangan di lapangan dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi.

Tak ketinggalan, Kompol Hillal Adi Imawan, Kapolsek Gunung Putri, turut menggelar kunjungan ke Koramil Gunung Putri. Pertemuan yang diliputi kehangatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi dan menjalin komunikasi yang harmonis dalam rangka menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kecamatan Gunung Putri dan sekitarnya. Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas secara signifikan demi terciptanya keamanan wilayah yang lebih baik, sekaligus memastikan pemberian pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen bersama antara Polsek Gunung Putri dan Koramil Gunung Putri untuk terus bersinergi dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, termasuk menjaga stabilitas keamanan, mendukung program pemerintah, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat," pungkas Hillal.