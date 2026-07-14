Pria Kejam Cikarang Ditangkap Kisah Miris Wanita

Internationalmedia.co.id – News – Seorang pria di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berhasil diamankan pihak kepolisian setelah diduga kuat menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga mengalami luka parah di wajah dan tubuh. Korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, memicu penyelidikan intensif dari Polres Metro Bekasi terhadap insiden kekerasan dalam rumah tangga yang mengerikan ini.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Jerico Chandra, mengungkapkan bahwa dalam kasus ini terdapat dua pelaku yang terlibat. "Untuk pelaku ada 2 orang, 1 orang sudah kita amankan," ujar AKBP Jerico kepada internationalmedia.co.id baru-baru ini. Sementara itu, satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Identitas lengkap pelaku yang tertangkap belum dirilis secara detail, namun polisi terus mendalami peran masing-masing dalam insiden tragis ini.

Kondisi korban sangat memprihatinkan. Dari rekaman video yang beredar dan informasi yang dihimpun internationalmedia.co.id, tubuh wanita tersebut dipenuhi lebam, dan wajahnya menunjukkan luka-luka serius yang diduga kuat akibat pemukulan berulang. Peristiwa mengerikan ini terungkap pada Rabu (8/7) ketika keluarga korban mendatangi lokasi kejadian. Mereka menemukan korban dalam keadaan terluka parah, namun pelaku telah melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi putrinya, keluarga segera melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi untuk penanganan lebih lanjut.

AKBP Jerico mengonfirmasi bahwa hubungan antara korban dan pelaku yang diamankan adalah sepasang kekasih. Selain dugaan penganiayaan, pihak kepolisian juga sedang mendalami dugaan penyekapan yang dialami korban. "Hubungan antara keduanya adalah pacaran. Sedang kami dalami terkait penyekapannya," jelasnya, menandakan bahwa penyelidikan akan mencakup seluruh aspek kejahatan yang mungkin terjadi.

Penyelidikan kasus ini terus berlanjut dengan fokus utama pada penangkapan pelaku kedua yang masih buron serta pengungkapan motif dan kronologi lengkap kejadian. Aparat berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan keadilan bagi korban. Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan dalam hubungan asmara, serupa dengan kasus Taufik Hidayat di Bandung yang juga menganiaya pacarnya, YTR, dan kini sedang menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.