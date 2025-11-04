Rusia Makin Agresif! Pokrovsk Jadi Kunci Kuasai Donbas?

Internationalmedia.co.id – Pasukan Rusia dilaporkan terus menggempur Kota Pokrovsk, Ukraina, sebuah pusat logistik vital yang menjadi incaran Moskow. Jika berhasil dikuasai, Pokrovsk akan membuka jalan bagi Rusia untuk merebut dua kota besar lain di wilayah Donetsk yang masih dikuasai Ukraina.

Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan formasi pasukan Ukraina di dekat stasiun kereta api dan kawasan industri Pokrovsk. Mereka juga menyatakan telah memasuki wilayah Pridorodny dan membangun pertahanan di sana.

Meskipun klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen, Ukraina mengakui situasi di Pokrovsk sangat sulit. Proyek pemetaan open-source Deep State menunjukkan pasukan Rusia telah menguasai sebagian kecil wilayah selatan Pokrovsk, sementara sebagian besar sisanya menjadi zona abu-abu.

Jika Pokrovsk jatuh ke tangan Rusia, ini akan menjadi kemenangan teritorial paling signifikan sejak perebutan Avdiivka pada awal 2024. Penguasaan Pokrovsk akan memberikan landasan bagi Rusia untuk bergerak maju ke Kramatorsk dan Sloviansk, dua kota terbesar yang tersisa di bawah kendali Ukraina di wilayah Donetsk.

Namun, di bagian utara Pokrovsk, pasukan Ukraina baru-baru ini mencatat perolehan wilayah di dekat Dobropillia. Staf Umum militer Kyiv mengklaim telah merebut kembali wilayah seluas lebih dari 185 kilometer persegi. Pertempuran sengit terus berlanjut di sepanjang garis depan sepanjang 1.000 kilometer dalam perang yang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun terakhir.