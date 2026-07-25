Motor Warga Lenyap Dini Hari Bogor

Bogor, Jawa Barat – Internationalmedia.co.id – News melaporkan, seorang warga di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, harus kehilangan sepeda motornya setelah menjadi korban aksi begal sadis. Insiden yang terjadi pada dini hari tersebut kini tengah diusut tuntas oleh aparat kepolisian.

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Hillal Adi Imawan, mengonfirmasi peristiwa nahas itu terjadi pada Kamis, 23 Juli, dini hari. Korban, yang identitasnya tidak disebutkan, segera melaporkan kejadian yang menimpanya ke kantor polisi pada siang harinya, memicu respons cepat dari pihak berwajib.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reserse Kriminal Polsek Gunung Putri segera bergerak. Tim penyidik langsung mendatangi lokasi kejadian di Desa Ciangsana untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan berbagai alat bukti, serta menelusuri rekaman CCTV yang ada di sekitar area guna mendapatkan petunjuk awal terkait identitas dan modus operandi pelaku.

Selain itu, sejumlah saksi yang berada di lokasi atau mengetahui peristiwa tersebut juga telah dimintai keterangan untuk memperkuat penyelidikan. "Kami akan mengusut tuntas kasus ini dan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku agar segera mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku," tegas Kompol Hillal, menunjukkan komitmen kuat kepolisian.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan tidak ragu melaporkan segala bentuk tindak pidana atau aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan melalui layanan Call Center 110 atau langsung ke kantor polisi terdekat.