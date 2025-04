Rahasia Trump: 27 Kedubes AS Terancam Tutup?

Rencana mengejutkan datang dari Gedung Putih. Internationalmedia.co.id melaporkan bahwa Presiden Donald Trump berencana memangkas anggaran Departemen Luar Negeri (Deplu) AS secara drastis, hingga hampir 50 persen. Pemangkasan ini berpotensi besar menutup 27 misi diplomatik AS di berbagai negara.

Informasi ini terungkap dari memo internal Deplu AS yang bocor. Memo tersebut mengusulkan perombakan besar-besaran, termasuk penghentian pendanaan untuk sejumlah organisasi internasional, seperti PBB. Program Fulbright, salah satu program beasiswa bergengsi AS, juga terancam. Anggaran Deplu AS untuk tahun fiskal 2026 diusulkan turun hingga US$28,4 miliar, jauh lebih rendah dari tahun fiskal 2025 yang mencapai US$54,4 miliar.

Laporan dari berbagai media, termasuk New York Times dan Punchbowl News, menyebutkan 10 Kedutaan Besar dan 17 Konsulat AS yang terancam ditutup. Beberapa negara yang misinya terancam meliputi Eritrea, Luksemburg, Sudan Selatan, Malta, dan beberapa konsulat di Prancis dan Jerman. Bahkan di Kanada, beberapa konsulat akan diperkecil.

Juru bicara Deplu AS, Tammy Bruce, berusaha meredakan kekhawatiran dengan menyatakan bahwa rencana tersebut belum final. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Trump dan Kongres AS. Meskipun demikian, persetujuan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, diperlukan sebelum proposal ini diajukan ke Kongres. Proses persetujuan di Kongres diperkirakan akan alot, mengingat Partai Republik membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat untuk meloloskan anggaran tersebut. Perdebatan sengit diprediksi akan terjadi di parlemen AS terkait proposal kontroversial ini.