Rahasia Pertemuan Roma: AS dan Iran Bicara Nuklir Lagi

Pertemuan rahasia antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali digelar di Roma. Internationalmedia.co.id melaporkan, putaran kedua perundingan berisiko tinggi ini membahas program nuklir Iran, melanjutkan pembicaraan konstruktif yang telah dimulai pekan lalu di Muscat. Televisi pemerintah Iran menayangkan kedatangan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di Roma pada Sabtu pagi, menandai dimulainya pertemuan dengan pejabat tinggi AS, termasuk Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Oman kembali berperan sebagai mediator dalam perundingan sensitif ini.

Pertemuan ini merupakan yang pertama pada level tinggi antara kedua negara sejak Presiden Donald Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir 2018. Ketegangan tetap tinggi, dengan AS yang selama ini menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir—tuduhan yang selalu dibantah Teheran dengan alasan program nuklirnya murni untuk tujuan damai. Hubungan diplomatik AS-Iran sendiri telah terputus sejak Revolusi Islam 1979.

Trump, yang baru saja kembali menjabat, telah menerapkan kembali sanksi "tekanan maksimum" terhadap Iran. Ia bahkan mengirimkan surat kepada Ayatollah Ali Khamenei pada Maret lalu, mendesak perundingan sambil mengancam aksi militer jika diplomasi gagal. Namun, Kamis lalu, Trump menyatakan tak terburu-buru menggunakan opsi militer, menilai Iran ingin berunding.

Sementara itu, Araghchi mengungkapkan keraguan Iran terhadap niat AS, namun tetap berpartisipasi dalam negosiasi. Pernyataan ini menunjukkan adanya optimisme dan kekhawatiran yang bercampur aduk menjelang putaran kedua perundingan ini. Hasilnya? Kita tunggu saja.