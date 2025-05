Rahasia Negosiasi Hamas dan Pemerintahan Trump Terungkap

Negosiasi rahasia antara Hamas dan pemerintahan Presiden Donald Trump terkuak melalui Internationalmedia.co.id. Seorang pejabat senior Hamas, Bassem Naim, dalam wawancara dengan Al Arabiya English, membenarkan adanya pembicaraan langsung dengan pemerintah AS. Naim mengungkapkan pertemuan dengan beberapa perwakilan pemerintah Amerika, termasuk utusan khusus AS untuk urusan sandera, Adam Boehler, pada Maret lalu. Pengakuan ini mengejutkan, mengingat hubungan rumit antara AS dan Israel, yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan.

Pembebasan Edan Alexander, warga negara AS-Israel, oleh Hamas disebut Naim sebagai "isyarat" untuk menunjukkan keseriusan Hamas dalam mencapai gencatan senjata dengan Israel. Kesepakatan tersebut, menurut Naim, meliputi pertukaran tahanan, penarikan pasukan Israel, dan masuknya bantuan ke Gaza. Naim mengklaim adanya kesepakatan tersirat dengan Trump; pembebasan Alexander akan dibalas dengan tekanan dari Trump kepada Israel untuk menerima gencatan senjata dan mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Namun, janji Trump, menurut Naim, gagal ditepati. Trump tak mampu menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menerima syarat-syarat Hamas. Meskipun demikian, Hamas masih optimistis pemerintahan Trump bisa menjadi kunci perdamaian jangka panjang antara Palestina dan Israel. Naim menunjuk keberhasilan Trump dalam meredakan konflik di Ukraina dan Yaman, serta pendekatannya terhadap Iran, sebagai bukti kemampuannya menyelesaikan konflik internasional.

Di sisi lain, Netanyahu bertekad melanjutkan serangan besar-besaran ke Gaza untuk menghancurkan Hamas. Pernyataan kantor Netanyahu menyebutkan pasukan Israel akan segera memasuki Gaza dengan kekuatan penuh untuk "menghancurkan Hamas." Pernyataan ini semakin memperkeruh situasi dan menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan negosiasi rahasia antara Hamas dan pemerintahan Trump. Akankah negosiasi ini berlanjut? Ataukah akan berakhir dengan eskalasi konflik yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.