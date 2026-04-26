Terungkap Cara Penembak Masuk Acara Trump

Washington DC – Sebuah insiden penembakan menggemparkan acara White House Correspondents’ Dinner yang digelar di hotel Hilton Washington DC, memaksa evakuasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana pelaku bisa masuk ke lokasi acara yang dihadiri tokoh penting tersebut.

Pelaku penembakan, yang diidentifikasi sebagai Cole Tomas Allen, pria berusia 31 tahun dari California, telah berhasil ditangkap. Presiden Trump bahkan mengunggah foto Allen saat ditahan oleh petugas keamanan di lantai, seperti dilansir dari internationalmedia.co.id.

Kepala Kepolisian Metropolitan sementara, Jeffery Carroll, memberikan penjelasan awal terkait insiden ini. Dalam konferensi pers, Carroll menyatakan bahwa tersangka pelaku penembakan diyakini merupakan tamu yang menginap di hotel Washington Hilton, tempat acara berlangsung pada Sabtu malam waktu setempat.

Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi telah mengamankan satu kamar di hotel yang diduga digunakan oleh Allen. "Kami telah mengamankan sebuah kamar di hotel ini, dan sekali lagi, kami akan melalui prosedur yang sesuai untuk menentukan apa yang ada di dalamnya," ujar Carroll. Hingga kini, motif di balik penembakan tersebut masih belum dapat dipastikan.

Meski terjadi kepanikan, Presiden Trump dan para pejabat AS lainnya yang hadir dalam acara tersebut berhasil dievakuasi dengan selamat dan tidak ada laporan korban luka serius. Insiden ini sontak memicu evaluasi ulang protokol keamanan di acara-acara penting yang melibatkan pejabat tinggi negara.