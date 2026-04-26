Jabatan Presiden AS Ternyata Seberbahaya Ini

Setelah insiden penembakan yang menggemparkan dan memicu evakuasi mendadak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali muncul di hadapan publik dengan sebuah pengakuan mengejutkan. Ia secara terbuka menyatakan bahwa jabatan Presiden AS adalah sebuah profesi yang sangat berbahaya. Momen ini terjadi dalam konferensi pers di Gedung Putih, menyusul evakuasinya dari acara White House Correspondents Dinner yang berlangsung di hotel Hilton Washington akhir pekan lalu. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Minggu (26/4), sehari setelah kejadian menegangkan yang menargetkan acara bergengsi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Trump tidak hanya membahas insiden, tetapi juga merenungkan risiko yang melekat pada posisinya. Dengan nada bercanda, ia sempat berujar bahwa jika ia mengetahui betapa berbahayanya menjadi presiden, "mungkin saya tidak akan mencalonkan diri." Namun, ia segera menegaskan komitmennya. "Dengar, saya di sini untuk melakukan pekerjaan. Itu adalah bagian dari pekerjaan. Ini berbahaya, saya tidak bisa membayangkan ada profesi yang lebih berbahaya. Tapi saya mencintai negara ini, dan saya sangat bangga dengan pekerjaan yang telah kami lakukan," tegas Trump, menunjukkan dedikasinya. Ia juga mengidentifikasi pelaku penembakan sebagai Cole Tomas Allen (31), yang diduga bertindak sebagai ‘lone wolf’ atau serigala tunggal. Penyelidikan mendalam masih terus dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebuah pandangan yang juga diyakini oleh sang presiden.

Trump menjelaskan bahwa tersangka melancarkan serangan dari jarak sekitar 50 yard (sekitar 46 meter) dari ballroom tempat acara berlangsung. Ia menekankan bahwa ruangan acara tersebut sangat aman, sehingga pelaku berada cukup jauh dari lokasi utama. Meskipun demikian, detail mengenai bagaimana pria bersenjata tersebut berhasil mendekati area acara masih menjadi misteri yang sedang diungkap. Presiden Trump tidak lupa melayangkan pujian setinggi langit kepada Secret Service atas respons cepat dan profesional mereka. Ia bahkan mengungkapkan telah berbicara dengan agen Secret Service yang terluka dalam insiden tersebut, dan merasa lega karena kondisinya dilaporkan membaik. "Sangat mengesankan," komentarnya mengenai kinerja tim pengamanan.

Lebih dari sekadar insiden keamanan, Trump melihat peristiwa ini sebagai katalis yang "menyatukan kita." Ia menggarisbawahi bahwa acara makan malam tahunan bersama para jurnalis adalah manifestasi dari kebebasan berekspresi yang dijunjung tinggi di Amerika Serikat. Dalam pesannya yang menyentuh, Trump mengajak seluruh warga Amerika untuk berkomitmen kembali, menyelesaikan perbedaan secara damai dan sepenuh hati. "Kita harus menyelesaikan perbedaan kita," ajaknya. Ia menambahkan bahwa di tengah keragaman pandangan politik—baik itu Republikan, Demokrat, independen, konservatif, liberal, maupun progresif—kata-kata tersebut pada dasarnya dapat saling menggantikan, menyiratkan pentingnya persatuan di atas segala perbedaan.