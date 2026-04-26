Presiden Trump Dievakuasi Darurat Tembakan Gegerkan Acara Gedung Putih

Washington D.C. – Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus dievakuasi secara mendadak dari panggung oleh Secret Service setelah insiden yang diduga penembakan mengguncang acara White House Correspondents’ Dinner di Washington D.C. Wakil Presiden JD Vance juga segera diamankan dari lokasi kejadian. Dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News, insiden ini terjadi pada Sabtu (25/4) malam waktu AS, dengan berita yang dirilis pada Minggu (26/4/2026).

Acara makan malam tahunan yang dihadiri oleh jurnalis, pejabat tinggi, dan anggota kabinet Trump tersebut berubah menjadi kekacauan ketika suara tembakan terdengar. Selain Presiden dan Wakil Presiden, seluruh anggota Kabinet Trump yang hadir juga langsung dievakuasi dari lokasi untuk memastikan keselamatan mereka.

Sebuah sumber internal mengonfirmasi kepada CNN, yang dikutip oleh Internationalmedia.co.id, bahwa Presiden Trump berada dalam kondisi aman dan tidak terluka. Seorang pejabat administrasi juga menambahkan bahwa anggota Kabinet lainnya dipastikan dalam keadaan baik-baik saja setelah insiden tersebut.

Momen menegangkan terjadi ketika beberapa agen Secret Service AS terdengar berteriak, ‘terjadi penembakan!’, memicu kepanikan dan respons cepat dari tim keamanan. Tak lama kemudian, seorang agen mengumumkan melalui radio komunikasi bahwa terduga pelaku penembakan telah berhasil ditangkap, meredakan ketegangan yang sempat menyelimuti acara penting tersebut.