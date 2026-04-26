Terungkap Wajah Pria Penembak Trump

Internationalmedia.co.id – News – Washington DC digegerkan oleh insiden penembakan di sekitar lokasi acara yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pria yang diidentifikasi sebagai Cole Tomas Allen, 31 tahun, asal California, telah berhasil diamankan setelah insiden yang memicu evakuasi mendadak Presiden Trump pada Sabtu (25/4) malam waktu setempat.

Insiden menegangkan tersebut berlangsung di Hotel Hilton Washington DC. Tembakan dilaporkan terdengar di area luar ballroom utama, tempat White House Correspondents Dinner sedang berlangsung. Suara "tembakan!" yang diteriakkan oleh agen Secret Service yang berjaga sontak memicu respons cepat, segera mengevakuasi Presiden Trump dari lokasi kejadian demi keselamatannya.

Setelah situasi terkendali, Presiden Trump melalui akun Truth Social-nya, mengunggah foto Allen yang sedang ditahan oleh petugas keamanan di lantai. Dalam unggahannya, Trump juga menyampaikan apresiasi tinggi. "Malam yang cukup menegangkan di Washington DC. Dinas Rahasia dan Penegak Hukum melakukan pekerjaan yang fantastis. Mereka bertindak cepat dan berani. Pelaku penembakan telah ditangkap," tulis Trump, memuji kesigapan tim pengamanan.

Presiden Trump dilaporkan segera dibawa menuju Gedung Putih setelah evakuasi. Akibat insiden ini, acara White House Correspondents Dinner yang seharusnya menjadi agenda utama malam itu, terpaksa ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.